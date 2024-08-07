Китайского учёного осудили как иностранного агента в США

Китайского учёного осудили в США за незаконную деятельность в качестве иностранного агента. Суд пришёл к выводу,..

Китайского учёного осудили в США за незаконную деятельность в качестве иностранного агента. Суд пришёл к выводу, что он собирал информацию о нью-йоркских активистах, поддерживающих демократию в Китае, и передавал свои выводы Пекину.

После недельного судебного разбирательства в федеральном суде Бруклина присяжные признали Ван Шуцзюня виновным по четырём пунктам, включая деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США и ложь властям США.

Федеральные прокуроры заявили, что Ван, натурализованный гражданин США, выдавал себя за ярого противника правящей Коммунистической партии Китая. Так он завоёвывал доверие гонконгских активистов, сторонников независимости Тайваня и борцов за права уйгуров и тибетцев.

По мнению стороны обвинения, Ван на самом деле шпионил за активистами и делился своими выводами с четырьмя должностными лицами Министерства государственной безопасности Китая.

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Ван, эмигрировавший в США в 1994 году, был арестован в марте 2022.

Адвокат защиты утверждает, что Ван говорил с сотрудниками китайской разведки о продемократическом движении, чтобы завоевать их поддержку и способствовать социальным изменениям, и что он не действовал как их агент.

[Закари Маргулис-Онума, адвокат]:«Мы принимаем вердикт. Я говорю это от его имени. Мы принимаем вердикт и понимаем, что закон об иностранных агентах в стране чрезвычайно широкий. Шпионаж – это совершенно другая статья. И его осудили не за него».

Прокуратура США также предъявила обвинения четырём китайским сотрудникам разведки, которые были кураторами Вана. Предполагается, что они находятся в Китае.

В последние годы Министерство юстиции США всё активнее противостоит «транснациональным репрессиям» со стороны противников США, таких как Китай и Иран. В частности оно арестовывает тайных агентов этих стран, которые совершают попытки репатриации или убийства диссидентов.

Так, в прошлом году бывшего сержанта полиции Нью-Йорка осудили за то, что он действовал как китайский агент, запугивая беглеца из Китая, чтобы тот вернулся на родину и предстал перед судом.

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