Роботакси и ИИ захватывают рабочие места в Китае

От роботакси до автошкол, где вместо инструкторов используют искусственный интеллект. Китай переходит на технологии, которые грозят..

От роботакси до автошкол, где вместо инструкторов используют искусственный интеллект. Китай переходит на технологии, которые грозят лишить тысячи людей рабочих мест.

На улицах Уханя эта тема сегодня как никогда актуальна. Здесь появились беспилотные такси Apollo Go от Baidu. Они работают круглосуточно, предлагая быстрые и недорогие поездки.

На месте водителя никого нет. Но есть куратор, который следит за поездкой из центра по обслуживанию клиентов.

Местные водители такси говорят, что это нововведение уже повлияло на их доходы.

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При этом Baidu обещает увеличить парк авто в Ухане до 1000, а также расшириться на 100 китайских городов к 2030 году.

В главном офисе одной из крупнейших в Китае автошкол на окраине Пекина инструкторы удалённо следят за учениками в 610 автомобилях.

Сами машины оборудованы искусственным интеллектом, GPS и датчиками, чтобы оценивать учеников за каждый поворот и нажатие тормозов. Они получают обратную связь в реальном времени, включая количество успешных попыток параллельной парковки.

Автошкола начала автоматизацию обучения в 2019 году. В итоге количество инструкторов-людей сократили в два раза. Теперь на каждые 20 учеников хватает троих инструкторов.

Кроме того, перед тем как сесть за руль, все ученики проходят обучение на симуляторах виртуальной реальности.

[Чжан Ян, работник школы вождения]:«Опыт наших студентов и показатели сдачи экзаменов на вождение улучшились, а затраты на рабочую силу для нас снизились. В целом, результат был положительным».

В июне власти КНР выдали разрешение на тестирование передовых систем беспилотного вождения на общественных дорогах девяти автопроизводителям. А в июле Пекин представил проект правил использования автономных авто в качестве общественного транспорта и такси.

Эксперты говорят, что может пройти 5-10 лет, прежде чем инновации Apollo Go от Baidu станут угрозой для рабочих мест в стране. Однако искусственный интеллект уже начинает причинять реальный экономический урон китайским работникам и потребителям.

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