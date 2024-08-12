Гигантский 3D-принтер заканчивает жилой квартал в Техасе

Этот гигантский 3D-принтер шириной 14 метров строит крупнейший в мире печатный жилой квартал. Так утверждает строительная..

Этот гигантский 3D-принтер шириной 14 метров строит крупнейший в мире печатный жилой квартал.

Так утверждает строительная компания, которая завершает возведение стен своего сотого дома в Джорджтауне, штат Техас. Здесь её 5-тонный 3D-принтер Vulcan с удивительной скоростью штампует дома.

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[Коннер Дженкинс, старший менеджер проектов ICON]:«Выкладывая слой за раз, Vulcan печатает целый дом. Он идёт от передней до задней части слой за слоем. Спустя несколько дней у вас уже готовы стены».

Для печати в принтер помещают бетонный порошок, воду, песок и другие добавки.

[Коннер Дженкинс, старший менеджер проектов ICON]:«Благодаря многочисленным слоям создаётся своеобразный эффект вельвета. Он на самом деле может быть очень мягким, создавая прекрасные условия».

Домовладельцы Анджела и Лоуренс говорят, что стены сохраняют в доме прохладу, плохо пропускают шум и устойчивы в экстремальных погодных условиях.

[Анджела Хонтас, домовладелица]:«Бетонные полы очень прохладные, в буквальном смысле. И очень тихо. Мы находимся прямо рядом с объездной дорогой, но внутри ничего не слышно».

Впрочем, толстые стены могут затруднить доступ к Wi-Fi.

[Лоуренс Нурзад, домовладелец]:«Очевидно, что это действительно прочные, толстые стены. Для нас как домовладельцев это важно. Они хорошо сохраняют прохладу в техасское лето. Осталось разобраться, как провести интернет по всему дому, учитывая его длину и другие факторы».

Дома в этом жилом квартале имеют площадь от 140 до 200 квадратных метров. Они дешевле, чем дома, построенные традиционным способом. Стоят от 450 до 600 тысяч долларов.

А компания уже строит далеко и высоко идущие планы. Она нацелилась на Луну и намерена помогать НАСА создавать сооружения на поверхности спутника Земли. ICON уже заключила контракт на разработку соответствующей строительной системы.

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