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На закрытии Олимпиады в Париже с крыши стадиона спустился Том Круз

На закрытии Олимпиады в Париже с крыши стадиона спустился Том Круз

В воскресенье Олимпийские игры в Париже подошли к своему завершению. На церемонии закрытия онлайн выступили Билли..

Дата загрузки: 2024-08-13

На закрытии Олимпиады в Париже с крыши стадиона спустился Том Круз
В воскресенье Олимпийские игры в Париже подошли к своему завершению.

На церемонии закрытия онлайн выступили Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers и Snoop Dogg. Все они – музыкальные звёзды из Калифорнии. Так организаторы намекнули на следующий город, который примет летнюю Олимпиаду-2028 – Лос-Анджелес.

А Голливуд на церемонии представил Том Круз. Он исполнил трюк, достойный фильма «Миссия невыполнима», спустившись с крыши национального стадиона Франции.

Олимпийский флаг приняла мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Она признала, что Париж установил высокую планку, но выразила уверенность, что её город окажется достойным преемником.

Тысячи олимпийских болельщиков праздновали у стадиона «Стад де Франс» перед шоу.

Огромная толпа зрителей также собралась у парижской мэрии, где для всех желающих установили большие экраны.

[парижанка]:
«Я уже ностальгирую. Грустно, что всё уже закончилось. Как парижанка я была рада стать частью этого, даже если не могла следить за всеми соревнованиями. Я рада, что смогла понаблюдать за закрытием в парижской мэрии. Но я также говорю себе: мы будем с нетерпением ждать Паралимпийских игр».

[парижанка]:
«Эта церемония закрытия была действительно красивой, это было великолепное завершение, много эмоций. Игры прошли с большим успехом, спортсмены провели нас через великие моменты радости и восторга».

А завершилась церемония закрытия зрелищным фейерверком.

В ходе спортивных соревнований и вплоть до последних мероприятий за первое место в медальном зачёте сражались США и Китай.

В воскресенье американская женская баскетбольная команда нанесла Франции поражение с разницей в одно очко и завоевала 40-е золото, сравнявшись с Китаем по общему количеству медалей.

При этом Соединённые Штаты обогнали Китай более чем на 30 серебряных и бронзовых медалей.
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