В Сеуле выращивают бананы из-за повышения температуры

На ферме одного из жителей Сеула бананы начали давать плоды. Владелец говорит, что испытывает смешанные чувства...
Дата загрузки: 2024-08-14
«Сначала мне было интересно, действительно ли он будет давать плоды. Было очень приятно увидеть плоды на дереве, после того как мы их выращивали (в течение 10 лет). Однако в то же время я чувствую, что климатический кризис стал очень серьёзным».
Бананы обычно растут в тропических и субтропических регионах. Южная Корея находится в умеренной зоне с четырьмя чётко выраженными сезонами.
С 2012 года среднегодовая температура в Южной Корее непрерывно повышалась. В прошлом году средняя температура составила 13,7 градуса по Цельсию. Это был самый высокий показатель с начала наблюдений в 1973 году.
Количество осадков в сезон муссонов в прошлом году превысило 660 миллиметров. Это почти вдвое больше среднегодового показателя в 356 миллиметров.[Цой Ён Си, жительница Сеула]:
«На этой ферме мы видели помидоры, но ещё никогда не встречали здесь банановое дерево. Действительно удивительно видеть бананы, висящие на дереве (в Сеуле)».
Эксперты говорят, что климат страны постепенно меняется.[Ким Кван Су, профессор сельского хозяйства]:
«Бананы обычно выращивают в субтропических регионах. Там летом очень жарко и влажно, а зимой температура остается высокой, так что банановое дерево может пережить зиму и принести плоды следующим летом. Тот факт, что бананы выращивают в Сеуле, означает, что климатические условия в Южной Корее становятся похожими на субтропические регионы».
По данным Управления сельского хозяйства Южной Кореи, площадь выращивания субтропических культур увеличилась с около 300 гектаров в 2021 году до более чем 3300 в 2023-м.
По данным государственной сельскохозяйственной организации, по состоянию на начало 2024 года в южной части страны насчитывается 67 банановых ферм. Но пока они не в Сеуле.
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