В Сеуле выращивают бананы из-за повышения температуры

На ферме одного из жителей Сеула бананы начали давать плоды. Владелец говорит, что испытывает смешанные чувства...

На ферме одного из жителей Сеула бананы начали давать плоды. Владелец говорит, что испытывает смешанные чувства. [Ма Мён Сон, фермер]:«Сначала мне было интересно, действительно ли он будет давать плоды. Было очень приятно увидеть плоды на дереве, после того как мы их выращивали (в течение 10 лет). Однако в то же время я чувствую, что климатический кризис стал очень серьёзным».

Бананы обычно растут в тропических и субтропических регионах. Южная Корея находится в умеренной зоне с четырьмя чётко выраженными сезонами.

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С 2012 года среднегодовая температура в Южной Корее непрерывно повышалась. В прошлом году средняя температура составила 13,7 градуса по Цельсию. Это был самый высокий показатель с начала наблюдений в 1973 году.

Количество осадков в сезон муссонов в прошлом году превысило 660 миллиметров. Это почти вдвое больше среднегодового показателя в 356 миллиметров.

[Цой Ён Си, жительница Сеула]:«На этой ферме мы видели помидоры, но ещё никогда не встречали здесь банановое дерево. Действительно удивительно видеть бананы, висящие на дереве (в Сеуле)».

Эксперты говорят, что климат страны постепенно меняется.

[Ким Кван Су, профессор сельского хозяйства]:«Бананы обычно выращивают в субтропических регионах. Там летом очень жарко и влажно, а зимой температура остается высокой, так что банановое дерево может пережить зиму и принести плоды следующим летом. Тот факт, что бананы выращивают в Сеуле, означает, что климатические условия в Южной Корее становятся похожими на субтропические регионы».

По данным Управления сельского хозяйства Южной Кореи, площадь выращивания субтропических культур увеличилась с около 300 гектаров в 2021 году до более чем 3300 в 2023-м.

По данным государственной сельскохозяйственной организации, по состоянию на начало 2024 года в южной части страны насчитывается 67 банановых ферм. Но пока они не в Сеуле.

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