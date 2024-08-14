Учёные выяснили, какие крыши эффективнее защищают город от жары

Этот газон с травой и полевыми цветами расположился на 11-этажном здании в центре Лондона. Таких «зелёных..

Этот газон с травой и полевыми цветами расположился на 11-этажном здании в центре Лондона. Таких «зелёных крыш» здесь становится всё больше. Гулять по ним, конечно, нельзя, но они служат двум целям. Первая – сохранять местное биоразнообразие. Вторая – снижать температуру в здании и вокруг него. Это важно летом в сильную жару.

Впрочем, не все здания могут выдержать такой вес. Поэтому некоторые крыши просто красят в белый цвет, чтобы защититься от избытка тепла.

Британские учёные решили выяснить, какой способ эффективнее. Они в течение двух жарких дней измеряли температуру на крышах обоих типов.

Исследование показало, что зелёные растения лучше защищают от жары. Но это днём. А вот ночью всё меняется.

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[Оскар Брусс, сотрудник Университетского колледжа Лондона]:

«Тепло накапливается в почве, в которой растут растения, и его можно почувствовать ночью, когда оно высвобождается. Именно это мы и выяснили в ходе исследования».

Таким образом весь эффект от «зелёных крыш» сводится к нулю. В то же время белые крыши выполняют свою функцию полностью. Днём они мало нагреваются, поэтому и ночью не выделяют дополнительного тепла. Однако и в этом случае не всё однозначно.

[Оскар Брусс, сотрудник Университетского колледжа Лондона]:

«На покраску крыш требуются дополнительные расходы. И проблема в том, что они покрываются грязью и хуже отражают тепло. Нужно следить за тем, чтобы они всегда были белыми».

Между тем пользу от «зелёных крыш» тоже не стоит преуменьшать. Они дают среду обитания городским насекомым – пчёлам, бабочкам и мотылькам. Таким зелёным оазисам рады и птицы.

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