Учёные выяснили, какие крыши эффективнее защищают город от жары

Этот газон с травой и полевыми цветами расположился на 11-этажном здании в центре Лондона. Таких «зелёных..
Дата загрузки: 2024-08-14
Впрочем, не все здания могут выдержать такой вес. Поэтому некоторые крыши просто красят в белый цвет, чтобы защититься от избытка тепла.
Британские учёные решили выяснить, какой способ эффективнее. Они в течение двух жарких дней измеряли температуру на крышах обоих типов.
Исследование показало, что зелёные растения лучше защищают от жары. Но это днём. А вот ночью всё меняется.
[Оскар Брусс, сотрудник Университетского колледжа Лондона]:
«Тепло накапливается в почве, в которой растут растения, и его можно почувствовать ночью, когда оно высвобождается. Именно это мы и выяснили в ходе исследования».
Таким образом весь эффект от «зелёных крыш» сводится к нулю. В то же время белые крыши выполняют свою функцию полностью. Днём они мало нагреваются, поэтому и ночью не выделяют дополнительного тепла. Однако и в этом случае не всё однозначно.
[Оскар Брусс, сотрудник Университетского колледжа Лондона]:
«На покраску крыш требуются дополнительные расходы. И проблема в том, что они покрываются грязью и хуже отражают тепло. Нужно следить за тем, чтобы они всегда были белыми».
Между тем пользу от «зелёных крыш» тоже не стоит преуменьшать. Они дают среду обитания городским насекомым – пчёлам, бабочкам и мотылькам. Таким зелёным оазисам рады и птицы.
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