Южная Корея намерена устроить судьбу полумиллиона собак, выращенных для еды

Власти Южной Кореи планируют устроить судьбу почти полумиллиона собак, выращенных для употребления в пищу. В 2027..

Власти Южной Кореи планируют устроить судьбу почти полумиллиона собак, выращенных для употребления в пищу. В 2027 году в стране вступит в силу запрет на разведение собак для еды, а также на продажу и распространение собачьего мяса.

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи заявило, что животным будут искать новых владельцев. Тех, кому не найдут, поместят в приюты.

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[Пак Пём Су, замминистра сельского хозяйства Южной Кореи]:«Многие обеспокоены тем, что оставшихся собак могут усыпить, но уверяю вас, что это не входит в наши планы».

Закон приняли в начале января этого года. В течение трёх лет все, кто зарабатывал на собачьем мясе, должны выбрать для себя другое занятие. Правительство выделит 75 миллионов долларов на компенсации фермерам и другим работникам этой отрасли.

В Южной Корее насчитывается более 1500 ферм по разведению собак и более 200 пунктов забоя этих животных. 2300 ресторанов подают блюда с собачьим мясом.

Фермерам будут выплачивать по 450 долларов за каждую сданную властям собаку, но те требуют больше.

[Чо Ёнпон, глава Ассоциации по разведению собак для мяса]:«Мы закроем бизнес, только когда получим разумную компенсацию. Однако план господдержки совершенно нецелесообразный, поэтому мы решили не закрывать предприятия до тех пор, пока правительство не предоставит компенсацию, равную трёхлетнему доходу».

Учёные не нашли доказательства тому, что собачье мясо исторически было основным блюдом корейской кухни. Сейчас многие южнокорейцы не едят такой пищи. Молодое поколение и вовсе считает это варварством. К тому же в стране стали чаще держать собак дома, поэтому многие люди воспринимают их как друзей человека, а не как скот.

Поддержка запрета на разведение собак для мяса возросла при нынешнем президенте. Юн Сок Ёль и его супруга держат шесть собак и восемь кошек.

После вступления закона в силу его нарушителям грозит уголовное наказание: за разведение – до двух лет, за убийство собаки – до трёх.

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