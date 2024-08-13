52-летний день рождения отпраздновала слониха в зоопарке Хорватии

Всего за несколько дней до Всемирного дня слонов Ланка отмечает свой 52-й день рождения. Последние полвека..
Дата загрузки: 2024-08-13
Последние полвека она живёт в национальном парке «Бриони» в Хорватии. Это архипелаг островов в северной части Адриатического моря у побережья Истрии с долгой и богатой историей.
В 1983 году большую часть острова превратили в национальный парк, открытый для публики. Экзотических животных завезли туда в качестве туристической достопримечательности.
Одной из них и была Ланка – слониха из Индии. Её ещё двухлетней в 1974 году зоопарку подарил Индира Ганди.
Она осталась в одиночестве, когда в 2010 году умер старший самец по имени Сони.
Смотрители проводят со слонихой по 12-20 часов каждый день, чтобы составить ей компанию.[Франциска Брага Лопес, биолог]:
«Слоны не привыкли к тому, чтобы самцы и самки были вместе всю жизнь. Мы видим по её реакции, что она счастлива, потому что она привыкла ко всем нам. Она играет и дурачится».
Другое известное животное парка – какаду Коки с жёлтым хохолком. Сейчас ему за 50. Ожидается, что он проживёт до 100 лет.
Попугай до сих пор развлекает посетителей простыми фразами на хорватском языке.
Также в национальном парке есть выставка примерно из 200 чучел животных.
Но Ланка по-прежнему – один из самых популярных питомцев. Её любимая еда – сладкие овощи, например, морковь. Также она любит ветки деревьев, особенно дубовые и бамбуковые.
А на свой день рождения она съедает особый праздничный торт, приготовленный из любимых слоновьих продуктов.
Всемирный день слонов отмечают 12 августа.
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