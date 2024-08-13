52-летний день рождения отпраздновала слониха в зоопарке Хорватии

Всего за несколько дней до Всемирного дня слонов Ланка отмечает свой 52-й день рождения. Последние полвека..

Всего за несколько дней до Всемирного дня слонов Ланка отмечает свой 52-й день рождения.

Последние полвека она живёт в национальном парке «Бриони» в Хорватии. Это архипелаг островов в северной части Адриатического моря у побережья Истрии с долгой и богатой историей.

В 1983 году большую часть острова превратили в национальный парк, открытый для публики. Экзотических животных завезли туда в качестве туристической достопримечательности.

Одной из них и была Ланка – слониха из Индии. Её ещё двухлетней в 1974 году зоопарку подарил Индира Ганди.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Она осталась в одиночестве, когда в 2010 году умер старший самец по имени Сони.

Смотрители проводят со слонихой по 12-20 часов каждый день, чтобы составить ей компанию.

[Франциска Брага Лопес, биолог]:«Слоны не привыкли к тому, чтобы самцы и самки были вместе всю жизнь. Мы видим по её реакции, что она счастлива, потому что она привыкла ко всем нам. Она играет и дурачится».

Другое известное животное парка – какаду Коки с жёлтым хохолком. Сейчас ему за 50. Ожидается, что он проживёт до 100 лет.

Попугай до сих пор развлекает посетителей простыми фразами на хорватском языке.

Также в национальном парке есть выставка примерно из 200 чучел животных.

Но Ланка по-прежнему – один из самых популярных питомцев. Её любимая еда – сладкие овощи, например, морковь. Также она любит ветки деревьев, особенно дубовые и бамбуковые.

А на свой день рождения она съедает особый праздничный торт, приготовленный из любимых слоновьих продуктов.

Всемирный день слонов отмечают 12 августа.

Короткая ссылка на эту страницу: