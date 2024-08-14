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Детёныши редких эдиповых тамаринов подрастают в Честерском зоопарке в Англии

Детёныши редких эдиповых тамаринов подрастают в Честерском зоопарке в Англии

Два редких эдиповых тамарина недавно появились на свет в Честерском зоопарке в английском графстве Чешир. При..

Дата загрузки: 2024-08-14

Детёныши редких эдиповых тамаринов подрастают в Честерском зоопарке в Англии
Два редких эдиповых тамарина недавно появились на свет в Честерском зоопарке в английском графстве Чешир. При рождении детёныши весили всего 40 граммов. Их рост от макушки до кончика хвоста составлял десять сантиметров. Поэтому смотрители сравнивали обезьянок с мячиками для гольфа.

Сейчас малыши подросли и хорошо заметны на спине родителя. У эдиповых тамаринов о детёнышах заботится отец. Он приносит их матери только для кормления. Впрочем, остальные члены группы тоже помогают растить малышей, поскольку собственных у них нет. Привилегия размножаться есть только у доминантной пары.

Эдиповы тамарины обитают только на северо-западе Колумбии у побережья Карибского моря. Они живут в тропических лесах. Сейчас 95% популяции этих редких животных исчезло. Причина в потере среды обитания. В дикой природе осталось всего 2000 взрослых эдиповых тамаринов.

Ну а в Честерском зоопарке их теперь восемь. Скоро детёныши повзрослеют и станут самостоятельными. К этому времени они будут уже размером с белку.
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