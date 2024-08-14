В Африке объявили ЧС из-за эпидемии оспы обезьян

Чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии оспы обезьян, или mpox, объявили в Африке. Об этом сообщил гендиректор Африканских..

Чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии оспы обезьян, или mpox, объявили в Африке. Об этом сообщил гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Вспышка обезьяньей оспы началась в Демократической Республике Конго. Сначала распространялся эндемичный штамм Clade 1. Потом возник новый вариант Clade 1b. Он легче распространяется при тесном контакте, особенно среди детей.

Из ДР Конго болезнь быстро перекинулась на соседние страны. В целом на континенте выявили уже более 15 000 случаев mpox. 461 пациент умер. Это на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

[Жан Касея, гендиректор Africa CDC]:

«Это проблема не только Африки. Оспа – это глобальная угроза, не знающая границ, рас и вероисповеданий».

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Между тем эпидемиологи говорят, что полученные данные отражают лишь частичную картину распространения заболевания. У медиков ограниченные возможности для проведения тестов и отслеживания контактов пациентов.

[Салим Абдул Карим, эпидемиолог]:

«Сейчас в Африке случаев заболевания много. Их намного больше, чем было в 2022 году, когда ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, касающуюся всего мира. Если посмотреть на данные того периода, то можно увидеть, что количество случаев заболевания в Африке в три раза больше, чем было во время эпидемии в 2022 году».

Вирус оспы обезьян генетически близок к вирусу натуральной оспы человека. Mpox передаётся от животных, а при длительном контакте с инфицированным – и от человека к человеку.

Заболевание сопровождается лихордкой, головными и мышечными болями, и увеличиваются лимфоузлы. Также у пациентов появляется сыпь, после которой на коже остаются рубцы. Смертность составляет от одного до десяти процентов.

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