Среди руин индейского храма нашли останки людей возрастом более 3000 лет

Древние человеческие останки нашли археологи на севере Перу. Возраст находки – более 3000 лет. Останки были..

[Ферен Кастильо, археолог]:

«Находка четырёх захоронений на такой небольшой территории говорит о том, что их здесь, вероятно, намного больше. Это пространство играло важную роль, поскольку люди хотели, чтобы их похоронили в храме».

Древние человеческие останки нашли археологи на севере Перу. Возраст находки – более 3000 лет. Останки были захоронены между глиняными и каменными стенами индейского храма. Его возвели, возможно, 3800 лет назад. Руины находятся на территории провинции Виру в регионе Ла-Либертад.

Ранее в провинции Виру археологи нашли глиняную стену, возраст которой оценивают в 4500 лет. Новое открытие позволит учёным составить более чёткое представление о последовательности существования цивилизаций андских народов.

Также недавно в Ла-Либертаде среди руин древнего города Чан-Чан обнаружили останки одиннадцати человек, принадлежавших высшему классу общества. Эти люди жили 800 лет назад в эпоху культуры Чиму.

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В Перу много археологических памятников. Их возвели в периоды разных цивилизаций, включая Уари, Норте-Чико, Чавин и Наска. На территории Перу также существовала могущественная империя инков.

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