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Среди руин индейского храма нашли останки людей возрастом более 3000 лет

Среди руин индейского храма нашли останки людей возрастом более 3000 лет

Древние человеческие останки нашли археологи на севере Перу. Возраст находки – более 3000 лет. Останки были..

Дата загрузки: 2024-08-16

Среди руин индейского храма нашли останки людей возрастом более 3000 лет
Древние человеческие останки нашли археологи на севере Перу. Возраст находки – более 3000 лет. Останки были захоронены между глиняными и каменными стенами индейского храма. Его возвели, возможно, 3800 лет назад. Руины находятся на территории провинции Виру в регионе Ла-Либертад.

[Ферен Кастильо, археолог]:
«Находка четырёх захоронений на такой небольшой территории говорит о том, что их здесь, вероятно, намного больше. Это пространство играло важную роль, поскольку люди хотели, чтобы их похоронили в храме».

Ранее в провинции Виру археологи нашли глиняную стену, возраст которой оценивают в 4500 лет. Новое открытие позволит учёным составить более чёткое представление о последовательности существования цивилизаций андских народов.

Также недавно в Ла-Либертаде среди руин древнего города Чан-Чан обнаружили останки одиннадцати человек, принадлежавших высшему классу общества. Эти люди жили 800 лет назад в эпоху культуры Чиму.

В Перу много археологических памятников. Их возвели в периоды разных цивилизаций, включая Уари, Норте-Чико, Чавин и Наска. На территории Перу также существовала могущественная империя инков.
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