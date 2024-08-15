Учёные: алтарную плиту в центре Стоунхенджа весом 6 тонн везли из Шотландии 750 км

Новое открытие о происхождении одного из элементов Стоунхенджа ошеломило исследователей. Алтарный камень, вес которого оценивают в..

Новое открытие о происхождении одного из элементов Стоунхенджа ошеломило исследователей.

Алтарный камень, вес которого оценивают в шесть тонн, в древние времена проделал путь примерно в 750 километров из Шотландии в английский Солсбери.

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[Ник Пирс, геолог и соавтор исследования]:«Как бы его ни везли – на лодке или по суше – это, наверняка, потребовало огромных усилий».

Ник Пирс – геолог и соавтор исследования.

[Ник Пирс, геолог и соавтор исследования]:«Он находится прямо в центре памятника Стоунхендж. Это часть, на которой вы стоите, чтобы наблюдать восход солнца между другими камнями. Он находится прямо посередине. Это, вероятно, был важный камень».

Происхождение и назначение Алтарного камня остаётся загадкой мегалитического памятника.

В течение прошлого столетия общепринятым было мнение, что его привезли из Уэльса, как и другие крупные компоненты объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы узнать возраст камня, исследователи изучили его геохимический состав.

[Ник Пирс, геолог и соавтор исследования]:«Это метод микроанализа: вы направляете сфокусированный лазерный луч на минералы в породе, и он их испаряет. Затем вы анализируете пар и концентрацию урана и свинца».

Как выяснилось, минералы Алтарного камня идеально соответствуют породе, найденной на северо-востоке Шотландии.

Исследователи говорят, что камень перевезли примерно 4600-2500 лет назад. И это потребовало определённой степени общественной организации среди общин.

Точное место, где добыли Алтарный камень, остаётся неизвестным. Но исследователи говорят, что сложность перевозки такого огромного груза на такое большое расстояние подчёркивает его важность для строителей Стоунхенджа.

Памятник возводили в несколько этапов в течение примерно 500 лет, начиная с 3000 года до нашей эры.

Он остаётся загадочным местом, привлекая туристов со всего мира.

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