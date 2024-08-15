Снизить температуру зданий в Лондоне хотят с помощью природы

Трава, полевые цветы, солнечные панели и большое количество мха. Такие растения всё чаще можно увидеть на..

Трава, полевые цветы, солнечные панели и большое количество мха. Такие растения всё чаще можно увидеть на крышах Лондона.

А конкретно эта крыша – крупнейший в мире проект по изучению того, как виды насекомых и растений развиваются в городских условиях. Здесь также пытаются понять, как можно использовать растения для улучшения окружающей среды. Главное внимание сейчас уделяют мху.

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[Александра Лакэтусу, исследовательница]:«Такие крыши будут обладать высокой впитывающей способностью, поскольку мхи, как правило, в считанные минуты поглощают воды в 16 раз больше своего веса».

Мхи производят споры, имеют стебли и листья, но не имеют настоящих корней. Благодаря своей выносливости, они могут переживать самые разные погодные условия.

Их характеристики позволяют им выживать в течение всего сезона и в местах, где другие растения не могут.

[Александра Лакэтусу, исследовательница]:«Они очень устойчивы к засухе и экстремальной жаре, и они не умирают в результате воздействия этой среды. Поэтому с мхами можно работать в местах, где у нас не может быть сосудистых растений, почвы или других типов озеленения. Мох сможет обеспечить фотосинтетическую активность и поглощение углерода, а также улавливание твёрдых частиц».

Кроме того, зелёные крыши значительно снижают температуру окружающей среды.

[Оскар Брусс, климатолог]:«Они снижают температуру за счёт большого количества влаги, которую испаряют. То есть за счёт испарения они сокращают тепло, от которого обычно задыхаются».

Сейчас учёные отбирают образцы мха и наблюдают, как они растут в лабораторных условиях.

[Александра Лакэтусу, исследовательница]:«Мы смотрим, как создать правильные условия окружающей среды или оптимальные условия окружающей среды для роста мха на элементах здания, и мы можем сделать это посредством проектирования поверхностей и материалов».

Исследователи надеются, что это естественное озеленение произведёт революцию в городском планировании.

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