Снизить температуру зданий в Лондоне хотят с помощью природы

Трава, полевые цветы, солнечные панели и большое количество мха. Такие растения всё чаще можно увидеть на..
Дата загрузки: 2024-08-16
А конкретно эта крыша – крупнейший в мире проект по изучению того, как виды насекомых и растений развиваются в городских условиях. Здесь также пытаются понять, как можно использовать растения для улучшения окружающей среды. Главное внимание сейчас уделяют мху.[Александра Лакэтусу, исследовательница]:
«Такие крыши будут обладать высокой впитывающей способностью, поскольку мхи, как правило, в считанные минуты поглощают воды в 16 раз больше своего веса».
Мхи производят споры, имеют стебли и листья, но не имеют настоящих корней. Благодаря своей выносливости, они могут переживать самые разные погодные условия.
Их характеристики позволяют им выживать в течение всего сезона и в местах, где другие растения не могут.[Александра Лакэтусу, исследовательница]:
«Они очень устойчивы к засухе и экстремальной жаре, и они не умирают в результате воздействия этой среды. Поэтому с мхами можно работать в местах, где у нас не может быть сосудистых растений, почвы или других типов озеленения. Мох сможет обеспечить фотосинтетическую активность и поглощение углерода, а также улавливание твёрдых частиц».
Кроме того, зелёные крыши значительно снижают температуру окружающей среды.[Оскар Брусс, климатолог]:
«Они снижают температуру за счёт большого количества влаги, которую испаряют. То есть за счёт испарения они сокращают тепло, от которого обычно задыхаются».
Сейчас учёные отбирают образцы мха и наблюдают, как они растут в лабораторных условиях.[Александра Лакэтусу, исследовательница]:
«Мы смотрим, как создать правильные условия окружающей среды или оптимальные условия окружающей среды для роста мха на элементах здания, и мы можем сделать это посредством проектирования поверхностей и материалов».
Исследователи надеются, что это естественное озеленение произведёт революцию в городском планировании.
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