Степи, верблюды и ночёвка в юрте: как западных туристов привлекают в Монголию

Прогуляться верхом на лошади, полюбоваться оленями и переночевать в юрте – такие приключения предлагают туристам в..
Дата загрузки: 2024-08-16
Правительство Монголии хочет, чтобы страну посещал миллион туристов в год. А работники туриндустрии надеются привлечь больше западных путешественников.
[Эгжимма Батцуж, гид]:
«Когда они путешествуют по своей стране, в большинстве случаев на пути есть частные территории и нужно разрешение на проезд. Но здесь, в Монголии, этого не нужно».
Во время пандемии COVID-19 туристическая отрасль в Монголии сильно пострадала, но сейчас путешественников стало столько же, сколько было раньше. Однако есть отличие: европейцев приезжает всё меньше, а южнокорейцев – всё больше.
Чтобы вернуть западных туристов, в стране запустили кампанию под названием «Добро пожаловать в Монголию». Правительство ввело безвизовый режим для многих стран. Также стало больше авиарейсов.
В Улан-Баторе туристам предлагают разные развлечения, включая прогулку на верблюде.
[Мунхжаргал Даян, погонщик верблюдов]:
«Мы хотим показать туристам из других стран наш образ жизни. У нас есть орлы, лошади и другие животные».
Отдых в Монголии туристам нравится, но без гида здесь не обойтись.
[Джаспер Конинг, турист из Нидерландов]:
«Просторы большие, но иногда трудно выбрать правильное направление, поскольку непонятно, что там можно посмотреть. Хорошо бы это улучшить. И хорошо бы слышать больше английского языка».
С января по август Монголию посетили более 430 000 иностранцев, включая туристов из США, Японии и европейских стран. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.
Работники туриндустрии надеются привлечь гостей и зимой. Путешественникам предложат покататься на коньках на замёрзших озёрах, поучаствовать в подлёдной рыбалке и полюбоваться северным сиянием.
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