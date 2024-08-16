На Тайване снова землетрясение Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Тайване. Эпицентр находился в 34 километрах от восточного города Хуалянь. Очаг.. Дата загрузки: 2024-08-16

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Тайване. Эпицентр находился в 34 километрах от восточного города Хуалянь. Очаг залегал на глубине почти 10 километров.

Причём для острова это был второй сильный толчок менее чем за сутки. Первый был силой 5,7 балла и был зафиксирован у северо-восточного побережья Тайваня.

При этом никаких сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Подземные толчки ощущались и в столице Тайбэе – здесь трясло здания. Метро продолжало работу, просто поезда замедлили скорость.









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Местные жители сохраняют спокойствие.

[житель Тайбэя]:

«Землетрясение… Я его даже не почувствовала. И я несильно переживаю, что за последние 12 часов нас дважды трясло. Мы привыкли к такому, землетрясения происходят постоянно». [жительница Тайбэя]:

«Я не переживаю. Я почувствовала только одно (землетрясение) вчера. Сегодняшнее даже не почувствовала. На Тайване часто случаются землетрясения, и в этом нет ничего особенного».

Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько дней в регионе также могут произойти подземные толчки силой до 5,5 балла. При этом в горных районах увеличивается риск схода оползней, поскольку почва ослаблена несколькими днями дождей.

Тайвань расположен недалеко от стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям. Так, в апреле Хуалянь пострадал от самого сильного землетрясения в стране за 25 лет. Тогда девять человек погибли, более 900 пострадали. И это были относительно небольшие потери для стихийного бедствия такой силы.