Приложение облегчит учёбу слепым и слабовидящим школьникам в Уганде

В этом классе в угандийской школе идёт необычный урок. Слепых и слабовидящих учеников знакомят с новым..
Дата загрузки: 2024-08-16
[Сьюзан Накайдже, участница проекта]:
«Сначала мы обучаем школьников пользоваться смартфонами. Оказалось, что некоторые даже не брали их в руки. Они пришли в восторг от того, что получили смартфон и научились им пользоваться».
Обычно школьникам с плохим зрением помогают одноклассники или друзья. Они зачитывают нужный текст, а слепой записывает его шрифтом Брайля. После этого текст надо распечатать.
[Ахмад Мувонге, школьник со слабым зрением]:
«Читать тексты нелегко, поскольку наши друзья очень заняты, а время уходит. Когда у них появится возможность прочитать, текстов накопится уже слишком много. А новое приложение поможет решить эти проблемы. Мы можем читать самостоятельно и в то время, когда захотим».
В Уганде насчитывается примерно 250 000 человек с нарушениями зрения, включая 1500 школьников. Приложение для них разработала местная компания.
[Фрэнк Аканкваса, разработчик приложения]:
«Это ПО для смартфона. После установки смартфон превращается в устройство, способное читать печатные тексты. Кроме того, оно может распознавать номинал денежных купюр. Его также можно использовать для идентификации объектов».
С помощью приложения надо отсканировать текст. Потом он преобразуется в аудиофайл, который можно прослушать. Школьников обучают пользоваться приложением в течение недели. Потом каждому выдают сертификат и дарят смартфон.
[Изабелла Вене Пайда, школьница со слабым зрением]:
«Я начала с цифровой грамотности и научилась звонить. Я также научилась писать и отправлять сообщения. Потом мы научились пользоваться Интернетом».
Разработчики приложения планируют обучить более 1000 школьников с плохим зрением по всей Уганде.
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