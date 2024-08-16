Приложение облегчит учёбу слепым и слабовидящим школьникам в Уганде

В этом классе в угандийской школе идёт необычный урок. Слепых и слабовидящих учеников знакомят с новым..

[Сьюзан Накайдже, участница проекта]:

«Сначала мы обучаем школьников пользоваться смартфонами. Оказалось, что некоторые даже не брали их в руки. Они пришли в восторг от того, что получили смартфон и научились им пользоваться».

В этом классе в угандийской школе идёт необычный урок. Слепых и слабовидящих учеников знакомят с новым приложением Blind Assistant. Оно поможет им в учёбе.

Обычно школьникам с плохим зрением помогают одноклассники или друзья. Они зачитывают нужный текст, а слепой записывает его шрифтом Брайля. После этого текст надо распечатать.

[Ахмад Мувонге, школьник со слабым зрением]:

«Читать тексты нелегко, поскольку наши друзья очень заняты, а время уходит. Когда у них появится возможность прочитать, текстов накопится уже слишком много. А новое приложение поможет решить эти проблемы. Мы можем читать самостоятельно и в то время, когда захотим».

В Уганде насчитывается примерно 250 000 человек с нарушениями зрения, включая 1500 школьников. Приложение для них разработала местная компания.

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[Фрэнк Аканкваса, разработчик приложения]:

«Это ПО для смартфона. После установки смартфон превращается в устройство, способное читать печатные тексты. Кроме того, оно может распознавать номинал денежных купюр. Его также можно использовать для идентификации объектов».

С помощью приложения надо отсканировать текст. Потом он преобразуется в аудиофайл, который можно прослушать. Школьников обучают пользоваться приложением в течение недели. Потом каждому выдают сертификат и дарят смартфон.

[Изабелла Вене Пайда, школьница со слабым зрением]:

«Я начала с цифровой грамотности и научилась звонить. Я также научилась писать и отправлять сообщения. Потом мы научились пользоваться Интернетом».

Разработчики приложения планируют обучить более 1000 школьников с плохим зрением по всей Уганде.

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