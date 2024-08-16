Брюссель в полном цвету. Городская площадь Гран-Плас снова поражает цветочной феерией, привлекая тысячи местных жителей и..

Цветочный ковёр в Брюсселе в этом году изменил традиции

Брюссель в полном цвету. Городская площадь Гран-Плас снова поражает цветочной феерией, привлекая тысячи местных жителей и туристов.

В этом году есть одно очень большое отличие. Большую часть ковра создали не из бегоний, как в прошлом, а из георгинов.

Цветы вырастили в Бельгии. Они покроют более 80% экспозиции площадью 1600 квадратных метров.

В формировании композиции участвует более 100 волонтёров. Они аккуратно выкладывают цветы.

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[Коэн Кондендуш, волонтёр и технический директор Flower Carpet]:«Мы работаем очень быстро. Мы начали сегодня в 7 утра, и я думаю, что около часа мы закончим. Так что всё происходит очень быстро. С нами 130 волонтёров, это много. Но они необходимы, поскольку мы используем 650 000 цветов».

Традиция существует с 1971 года. Ожидается, что в этот раз она привлечёт 150 000 посетителей.

[Дельфина Хуба, член городского управления]:«Это очень важно для привлекательности города, потому что посмотреть на цветочный ковёр к нам приезжают люди со всего мира. Это способ продвижения Брюсселя во всём мире, это также способ показать наши знания, как выращивать эти цветы, потому что их срезали только сегодня ночью, вчера вечером, а утром их выложили».

Дизайн цветочного ковра в этом году создала уличный художник из Льежа Осеан Корниль. Это смесь стиля ар-нуво и уличного искусства.

Своей работой она хочет привлечь более молодую аудиторию, в то же время сохраня привлекательность для давних поклонников мероприятия.

Говорит, что пыталась показать сложную взаимосвязанную структуру самого Брюсселя.

[Осеан Корниль, художница]:«Брюссель для меня – город с богатой культурой и разнообразием, поэтому я решила черпать вдохновение в корнях растений, которые под землёй связаны друг с другом. Растения общаются друг с другом нелинейным образом, и я подумала, что это прекрасно иллюстрирует Брюссель со всеми его районами».

Это хрупкая красота не может длиться вечно. Ковёр будет здесь всего четыре дня.

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