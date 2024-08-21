В Лондоне посвятили выставку 74-летию «Формулы-1»

«Формула-1», которую называют «королевой автоспорта», празднует 74-й год своего существования. Этому событию посвятили новую выставку в..

[Тим Харви, куратор выставки]:

«Это было похоже на масштабную охоту за сокровищами. Мы собрали в одном месте свидетельства спортивных инноваций и инженерных разработок и разные ценные и интересные экспонаты, которые стали основой множества историй, представленных на выставке».

«Формула-1», которую называют «королевой автоспорта», празднует 74-й год своего существования. Этому событию посвятили новую выставку в Лондоне. Её готовили семь лет, и большая часть времени ушла на переговоры с командами.

В шести галереях представлены памятные предметы, принадлежащие лучшим командам «Формулы-1», а также семь легендарных болидов-победителей чемпионата, включая Mercedes Льюиса Хэмилтона и Red Bull Макса Ферстаппена.

А в этом зале можно увидеть остатки сгоревшего болида гонщика Ромена Грожана. Страшная авария произошла в 2020-м. Но пилот уцелел и даже сам выбрался из горящей машины.

[Деймон Хилл, экс-чемпион «Формулы-1»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Знаете, это шокирует. С одной стороны, видишь, как сильно пострадал болид, но с другой стороны, знаешь, что удалось спасти жизнь пилота. Поэтому можно утверждать, что кульминацией истории гонок стала наша способность соревноваться, а также защищать пилотов от травм».

На выставке также представлены шлемы пилотов, фигуры знаменитых автогонщиков, исторические фотографии и трофеи гоночных команд. Кроме того, здесь установлены ультрасовременные симуляторы, которые позволят почувствовать себя пилотом «Формулы-1».

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