Предполагаемый серийный убийца сбежал из полицейского участка Найроби

Сбежал подозреваемый в убийствах Найроби, Кения Кениец, подозреваемый в убийстве 42 женщин, сбежал из-под стражи в..

Сбежал подозреваемый в убийствахНайроби, Кения

Кениец, подозреваемый в убийстве 42 женщин, сбежал из-под стражи в Найроби. Коллинз Джумайси находился в заключении в полицейском участке с 15 июля.

Его арестовали после того, как в мусорном карьере в Найроби обнаружили десять убитых женщин, а также несколько частей человеческих тел. Всё было завёрнуто в полипропиленовые мешки. Сейчас идентифицированы тела шести жертв.

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Подозреваемый сбежал из участка вместе с 12 эритрейскими мигрантами, которых задержали за незаконное пребывание в Кении. Отсутствие заключённых обнаружили рано утром. Представители полиции говорят, что участок хорошо охраняется, а рядом в этом районе находится много посольств и региональная штаб-квартира ООН.

[Гилберт Масенгели, представитель полиции]:«Предварительное расследование указывает на то, что побегу способствовал кто-то в участке. Поэтому я отстранил от работы восемь полицейских, которые дежурили ночью».

Беглецов разыскивают. Полицейским, которых уличат в содействии побегу, грозит уголовное преследование.

По данным полиции, Джумайси признался, что в период с 2022 года по 11 июля 2024 года убил 42 женщины. Первой жертвой стала его жена. Адвокат заявил в суде, что его клиент дал такие показания под пытками. Прокуратура это отрицает.

Между тем во время обыска в доме подозреваемого нашли несколько мобильных телефонов, удостоверения личности, мачете, резиновые перчатки, скотч и полипропиленовые мешки. Также полиция обнаружила личные женские вещи.

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