Военные Израиля нашли в секторе Газа тела шестерых заложников

Израильская армия опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана операция по обнаружению тел шестерых заложников в..
Дата загрузки: 2024-08-22
Представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сказал на пресс-конференции, что Израиль полон решимости вернуть домой всех заложников: «живых для реабилитации и мёртвых для похорон».[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:
«Мы не откажемся ни от одного из них».
Хагари не уточнил, сколько заложников ещё живы. Он также не ответил на вопрос о том, могли ли эти шестеро погибнуть от перекрёстного огня. По его словам, поблизости действует армия Израиля. Он также добавил, что точные обстоятельства их смерти будут расследовать.
А в Иерусалиме десятки людей вышли на улицы с протестом. Они держат плакаты с фотографиями заложников и словами «извините», утверждая, что правительство Нетаньяху убивает заложников, и что необходимо заключить сделку для возвращения живых.[Ади Гильбоа, протестующая]:
«Мы просим прощения у всех заложников, живых и мёртвых, а также за то, что нам не удалось вернуть их домой живыми. Мы не хотим, чтобы домой возвращались мёртвые заложники. Мы хотим, чтобы они были живы, и самое главное, чтобы война закончилась».
Правительство Израиля говорит, что продолжает переговоры о возвращении людей. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом на Ближний Восток, встретился с официальными лицами Египта и Катара. Его цель – оказать дипломатическое давление на стороны и добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Выступая в Дохе, он сказал, что соглашение о прекращении огня должно быть заключено в ближайшие дни. Он добавил, что Египет и Катар сделают всё возможное, чтобы склонить ХАМАС к сделке.
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