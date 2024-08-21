Военные Израиля нашли в секторе Газа тела шестерых заложников

Израильская армия опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана операция по обнаружению тел шестерых заложников в..

Израильская армия опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана операция по обнаружению тел шестерых заложников в секторе Газа. В целом в анклаве ХАМАС удерживает более 100 израильтян. Предполагается, что треть погибла. Судьба остальных неизвестна.

Представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сказал на пресс-конференции, что Израиль полон решимости вернуть домой всех заложников: «живых для реабилитации и мёртвых для похорон».

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[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы не откажемся ни от одного из них».

Хагари не уточнил, сколько заложников ещё живы. Он также не ответил на вопрос о том, могли ли эти шестеро погибнуть от перекрёстного огня. По его словам, поблизости действует армия Израиля. Он также добавил, что точные обстоятельства их смерти будут расследовать.

А в Иерусалиме десятки людей вышли на улицы с протестом. Они держат плакаты с фотографиями заложников и словами «извините», утверждая, что правительство Нетаньяху убивает заложников, и что необходимо заключить сделку для возвращения живых.

[Ади Гильбоа, протестующая]:«Мы просим прощения у всех заложников, живых и мёртвых, а также за то, что нам не удалось вернуть их домой живыми. Мы не хотим, чтобы домой возвращались мёртвые заложники. Мы хотим, чтобы они были живы, и самое главное, чтобы война закончилась».

Правительство Израиля говорит, что продолжает переговоры о возвращении людей. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом на Ближний Восток, встретился с официальными лицами Египта и Катара. Его цель – оказать дипломатическое давление на стороны и добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Выступая в Дохе, он сказал, что соглашение о прекращении огня должно быть заключено в ближайшие дни. Он добавил, что Египет и Катар сделают всё возможное, чтобы склонить ХАМАС к сделке.

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