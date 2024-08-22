Засуха ударила по испанскому региону Коста-Бланка: людям начали выдавать воду

Сильная засуха сделала водопроводную воду непригодной для питья в нескольких городах вдоль испанского побережья Коста-Бланки. В..

Сильная засуха сделала водопроводную воду непригодной для питья в нескольких городах вдоль испанского побережья Коста-Бланки.

В результате отдыхающие и местные жители в регионе Валенсия выстраиваются в очереди на пунктах выдачи питьевой воды.

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[Антонио, житель Теулады]:«Да, туризм оказывает давление. Нам нужно больше воды. Но если бы шёл дождь, то воды хватило бы на всё».

Уровень воды в водоёмах региона снижается уже много месяцев. В итоге она стала более солёной. Так, власти сообщили, что в некоторых районах водопроводная вода небезопасна для питья. Теперь воду раздают бесплатно.

[Элли, жительница Теулады]:«Нам выделяют по 20 литров в неделю, но нужно идти за ней, брать свои собственные бутылки и набирать воду самостоятельно. Но можно ходить в разное время».

Экологи говорят, что проблему усугубляют изменение климата и массовый туризм в летние месяцы.

[Хоан Сала, эколог]:«Та же система массового туристического строительства 60-70-хх годов продолжается, и отменять её никто не собирается. Но территория имеет ограничения, за которые мы вышли по всем параметрам. Постоянная эксплуатация ресурсов не может продолжаться только ради выгоды нескольких человек».

Только в районе Марина-Альта потребление воды резко возросло примерно с двух миллиардов литров в январе почти до 20 миллиардов в июле.

[Хоан Сала, эколог]:«В прошлом году у нас было менее половины среднегодового количества осадков. В этом году выпало около 10% среднего объёма. Если в будущем будет ещё жарче и меньше дождей, то мы вступаем в чрезвычайную климатическую ситуацию».

Засуха вынудила власти прибегнуть к масштабным ограничениям. Так, они запретили полив участков в дневное время, а также наполнение бассейнов и мытьё машин.

При этом, согласно статистике, в этом районе насчитывается около 38 000 бассейнов, то есть один бассейн на каждые пять местных жителей.

Засуха также больно ударила по сельскохозяйственной отрасли в регионе. В июле убытки в сфере превысили 65 миллионов евро.

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