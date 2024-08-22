Засуха ударила по испанскому региону Коста-Бланка: людям начали выдавать воду

Сильная засуха сделала водопроводную воду непригодной для питья в нескольких городах вдоль испанского побережья Коста-Бланки. В..
Дата загрузки: 2024-08-23
В результате отдыхающие и местные жители в регионе Валенсия выстраиваются в очереди на пунктах выдачи питьевой воды.[Антонио, житель Теулады]:
«Да, туризм оказывает давление. Нам нужно больше воды. Но если бы шёл дождь, то воды хватило бы на всё».
Уровень воды в водоёмах региона снижается уже много месяцев. В итоге она стала более солёной. Так, власти сообщили, что в некоторых районах водопроводная вода небезопасна для питья. Теперь воду раздают бесплатно.[Элли, жительница Теулады]:
«Нам выделяют по 20 литров в неделю, но нужно идти за ней, брать свои собственные бутылки и набирать воду самостоятельно. Но можно ходить в разное время».
Экологи говорят, что проблему усугубляют изменение климата и массовый туризм в летние месяцы.[Хоан Сала, эколог]:
«Та же система массового туристического строительства 60-70-хх годов продолжается, и отменять её никто не собирается. Но территория имеет ограничения, за которые мы вышли по всем параметрам. Постоянная эксплуатация ресурсов не может продолжаться только ради выгоды нескольких человек».
Только в районе Марина-Альта потребление воды резко возросло примерно с двух миллиардов литров в январе почти до 20 миллиардов в июле.[Хоан Сала, эколог]:
«В прошлом году у нас было менее половины среднегодового количества осадков. В этом году выпало около 10% среднего объёма. Если в будущем будет ещё жарче и меньше дождей, то мы вступаем в чрезвычайную климатическую ситуацию».
Засуха вынудила власти прибегнуть к масштабным ограничениям. Так, они запретили полив участков в дневное время, а также наполнение бассейнов и мытьё машин.
При этом, согласно статистике, в этом районе насчитывается около 38 000 бассейнов, то есть один бассейн на каждые пять местных жителей.
Засуха также больно ударила по сельскохозяйственной отрасли в регионе. В июле убытки в сфере превысили 65 миллионов евро.
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