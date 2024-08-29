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Каждый за себя: томатное сражение разгорелось в испанском Буньоле

Каждый за себя: томатное сражение разгорелось в испанском Буньоле

Здесь каждый – сам за себя. В испанском Буньоле идёт помидорное сражение. Тысячи людей забрасывают друг..

Дата загрузки: 2024-08-29

Каждый за себя: томатное сражение разгорелось в испанском Буньоле
Здесь каждый – сам за себя. В испанском Буньоле идёт помидорное сражение. Тысячи людей забрасывают друг друга спелыми, сочными томатами. Знаменитый фестиваль так и называется – «Ла Томатина».

Помидоры закупают в регионе Эстремадура – там они дешевле. 120 тонн томатов привозят на семи грузовиках.

Главное правило фестиваля – давить помидоры перед броском. Также нельзя брать с собой предметы, которые могут кого-нибудь травмировать.

[Альба, участница фестиваля]:
«Мы отлично провели время».

[Ракель, участница фестиваля]:
«В нас летели помидоры отовсюду».

[Альба, участница фестиваля]:
«Некоторые помидоры были твёрдыми, но праздник очень рекомендую».

[Тейлор, участница фестиваля]:
«Я люблю помидоры, поэтому решила приехать, и мы отлично провели время. Надеюсь, однажды приедем опять».

«Кэтрин, участница фестиваля]:
«Молодым бываешь только раз».

В Буньоле живёт 9000 человек, а во время фестиваля сюда приезжает до 40 000 гостей из Испании и зарубежных стран. Поскольку для всех жилья не хватает, многие останавливаются в соседней Валенсии.

«Ла Томатина» проходит в дни фестиваля, посвящённого католическим святым. Прародителем весёлой битвы стала шуточная драка помидорами между местными жителями в 1945 году. В период правления диктатора Франсиско Франко помидорное сражение запретили. Но в 70-х традиция возродилась.
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