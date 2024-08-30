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Новые капканы помогут спасти редких медведей Тайваня

Новые капканы помогут спасти редких медведей Тайваня

Это Али – формозский чёрный медведь. Такие обитают только на Тайване, и осталось их всего несколько..

Дата загрузки: 2024-08-30

Новые капканы помогут спасти редких медведей Тайваня
Это Али – формозский чёрный медведь. Такие обитают только на Тайване, и осталось их всего несколько сотен. Иногда они попадают в приют для диких животных.

Али оказался здесь 20 лет назад. Он попал в капкан. Его нашли со сломанной лапой, на которой не было нескольких когтей.

Тайваньские охотники ставят капканы на оленей и кабанов, но в них попадают и редкие медведи. За последние десять лет невольной добычей стали 18 хищников. Шесть из них погибли.

Исследовательница Лю Ливэнь говорит, что у 60% всех медведей, которых она находила в лесах, были сломаны лапы. Это значит, что они попали в капкан, а потом самостоятельно освободились.

Покалеченным животным выжить труднее. Так, одному полуторогодовалому медведю ампутировали сломанную лапу, залечили рану, а затем выпустили в дикую природу. Но зверь всё равно погиб.

Сейчас защитники природы и охотники объединились, чтобы помочь медведям. Специалисты создали новые капканы, которые не повредят медведю, но позволят поймать животное меньшего размера.

[Бань Вэньмин, охотник]:
«Капкан небольшой, а лапы у медведя широкие. Видно, что они не застревают в ловушке».

Многие охотники искренне обеспокоены судьбой медведей и не хотят причинять им вреда.

При этом правительство Тайваня бесплатно раздало более 5600 капканов.
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