Венецианский кинофестиваль стартовал на итальянском острове Лидо

81-й Венецианский кинофестиваль стартует на острове Лидо в Венеции. На красную дорожку вышли Тим Бёртон и..
Дата загрузки: 2024-08-30
В нём снялись Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Уиллем Дефо и другие.
Взрыв эмоций вызвало появление Сигурни Уивер. Всемирную славу ей принесла роль Эллен Рипли из франшизы «Чужой». Актрисе вручат «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Его, кстати, получит и австралийский кинорежиссёр Питер Уир, известный по фильму «Шоу Трумана».
В этом году председателем жюри будет французская актриса Изабель Юппер. В его состав также входят режиссёры из разных стран.
В конкурсную программу фестиваля вошло более 20 фильмов. В их числе кинолента о Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли и «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур. Вне конкурса покажут комедийный боевик «Волки» с Брэдом Питтом.
На кинофестиваль также приедут Николь Кидман, Хоакин Феникс, Леди Гага и Эдриен Броуди.
Мероприятие продлится до 7 сентября.
Венецианский кинофестиваль проходит на острове Лидо с 1934 года. Это старейший международный кинофестиваль мира.
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