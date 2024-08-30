Израиль и ХАМАС локально прекратят огонь, чтобы детям сделали прививки

Израиль и группировка ХАМАС договорились о локальном прекращении огня в гуманитарных целях. Об это сообщает Всемирная..

Израиль и группировка ХАМАС договорились о локальном прекращении огня в гуманитарных целях. Об это сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Пауза в боевых действиях нужна, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита. Бои приостановят в трёх районах сектора Газа – в каждом на три дня.

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[Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ]:«Мы начинаем 1 сентября».

Если потребуется, то паузу продлят на день или больше. Прекращение огня будет длиться с 6 утра до 3 часов дня.

[Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ]:«Сначала три дня в центральной части Газы, потом в южной, а затем в северной».

Вакцинацию решили провести после того, как ВОЗ подтвердила, что в секторе Газа минимум один ребёнок переболел полиомиелитом 2-го типа, после чего его парализовало. Это первый такой случай в регионе за последние 25 лет.

Мама ребёнка говорит, что он родился за несколько недель до войны. Им пришлось переезжать с места на место, и прививки мальчику не сделали. Два месяца назад она заметила неладное.

[Нивин Абу Аль-Джидьян, мама больного ребёнка]:«Его вдруг начало рвать, он перестал двигаться, поднялась температура. Он также перестал ходить и ползать. Я отвезла его в больницу, и мне сказали, что у сына, возможно, полиомиелит».

Полиомиелит – это высокозаразное вирусное заболевание, при котором полиовирус поражает серое вещество спинного мозга. Передаётся фекально-оральным и воздушно-капельным путём. Паралитическая форма возникает примерно в 1% случаев. Второй тип полиомиелита был объявлен уничтоженным на планете в 2015 году.

ВОЗ планирует вакцинировать в секторе Газа примерно 640 000 детей в возрасте до десяти лет.

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