Германия из-за нападений с ножом ужесточит законы об оружии и о миграции

После нападения с ножом в немецком городе Золинген правительство Германии решило ужесточить законы об оружии, а..
Дата загрузки: 2024-08-30
«Мы ограничим использование ножей в общественных местах, чтобы усилить защиту от нападений с холодным оружием. Это очень важно. Мы введём общий запрет на ношение выкидных ножей».
Ножи запретят носить во время городских праздников, спортивных мероприятий, на ярмарках и в общественном транспорте. Также станут жёстче правила выдачи разрешений на оружие.
Кроме того, правительство расширит полномочия полиции и других правоохранительных органов. Им разрешат использовать систему распознавания лиц для противодействия экстремизму.
Также власти лишат пособий мигрантов, которые получили разрешение на проживание в других европейских странах. Помимо этого, правительство ускорит высылку тех, кому отказали в убежище.[Нэнси Фезер, глава МВД Германии]:
«Любой, кто не имеет права на защиту в Германии, должен как можно скорее покинуть нашу страну. С этой целью мы примем дополнительные меры. Мы также серьёзно заинтересованны в депортации за преступления, совершённые с применением ножа».
Нападение в Золингене произошло 23 августа во время фестиваля. Нелегальный мигрант из Сирии убил ножом троих человек и ранил ещё восьмерых. Канцлер Германии назвал это терроризмом и пообещал принять меры.
Короткая ссылка на эту страницу: