В ДР Конго похоронили сразу 200 жертв военного конфликта на востоке страны Тела двухсот погибших предали земле в Гоме на востоке ДР Конго. Это жертвы военного конфликта между.. Дата загрузки: 2024-09-03

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Тела двухсот погибших предали земле в Гоме на востоке ДР Конго. Это жертвы военного конфликта между армией и повстанцами-тутси из группировки «Движение 23 марта», также известной как «М23». На похороны прибыли правительственные чиновники.

Власти страны не пояснили, когда и при каких обстоятельствах были убиты люди. Однако заявили, что это прямые и косвенные жертвы боевых действий, и в их числе есть мирные жители, а также добровольцы.

[Шанталь Чамбу Мвавита, министр по правам человека ДР Конго]:

«Эти жертвы, оказавшиеся в плену разрушительных механизмов войны и агрессии, стали трагическим символом страданий, причиняемых человеческой жестокостью. Каждая потерянная жизнь – горькое напоминание о неприемлемой цене насилия».

Вооружённый конфликт на востоке ДР Конго начался ещё 20 лет назад, и власти не могут разрешить ситуацию. Повстанцы используют в качестве предлога защиту народности тутси. В 2022 году боевики «М23» снова активизировались. В провинции Северное Киву из-за боевых действий свои дома покинули более 1,7 миллиона человек.

[сестра погибшего]:

«Я хочу от правительства только одного – мира. Пусть оно ведёт переговоры с врагом или ещё что-то делает для того, чтобы наступил мир и мы могли жить в мире. Их задача не только в том, чтобы приехать на похороны и уехать».





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«Международное сообщество должно внимательно следить за ситуацией на востоке ДРК. Надо наказать всех, кто стоит за этими трагедиями, чтобы в будущем мы больше не сталкивались с насилием». [жительница Гомы]:

«Мне жаль видеть, как убивают моих соотечественников. У меня нет погибших родственников, но мне очень больно видеть, как гибнет так много конголезцев».

Власти ДРК, ООН, а также США и другие западные страны обвиняют Руанду в поддержке боевиков «М23». Руанда обвинения отрицает.

По оценкам ООН, в результате многочисленных конфликтов были вынуждены покинуть дома 7,2 миллиона конголезцев.

ДР Конго также недавно стала эпицентром вспышки обезьяньей оспы. В связи с этим ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.