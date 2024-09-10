После рекордно жаркого лета эта процедура пользуется особым спросом в Германии. Это криокамера, где вас охладят..

Средство против жары: охлаждение до –150°C в криокамере

После рекордно жаркого лета эта процедура пользуется особым спросом в Германии. Это криокамера, где вас охладят до минус 150 градусов по Цельсию.

Но не стоит бояться превратиться в ледяную статую. Подобная процедура с использованием азота организму никак не повредит. Наоборот, считается, что она активизирует в организме многие процессы.

[Брита Лихт, клиентка]:

«Очень освежает. Довольно холодно. Но неприятных ощущений нет. Около трёх минут вполне терпимо. Покалывает кожу, и чувствуешь разницу. Мои руки вверху. Они очень тёплые, а ниже очень холодно. Ощущение мурашек на коже».

Эта клиентка впервые попробовала процедуру четыре месяца назад. Теперь приходит по два раза в неделю.

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[Брита Лихт, клиентка]:

«Я просто хочу немного ускорить метаболизм и укрепить иммунную систему, чтобы предотвратить простуды».

Процесс охлаждения занимает всего три минуты. Пока температура постепенно понижается, сотрудница следит за состоянием клиентов.

[Катарина Ассана, сотрудница салона]:

«К нам приходят по разным причинам. Многие – по медицинским показаниям. Особенно при таких заболеваниях, как артроз, ревматизм, нейродермит и всевозможные боли. Воздействие холодом действительно очень эффективно против боли. Оно стимулирует процесс выздоровления».

При этом многие клиенты приходили сюда всё лето, чтобы просто охладиться.

[Катарина Ассана, сотрудница салона]:

«Сегодня у нас очень насыщенный день. Весь график заполнен, потому что многие наши клиенты действительно страдают от жары. Дли них охлаждение – что-то невероятно приятное. Они приходят сюда, чтобы побаловать себя этими тремя минутами. Для них это как спа».

Отметим, что лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Есть вероятность, что весь текущий год также получит такой статус.

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