«День апокалипсиса»: жители Ханоя убирают обломки после супертайфуна

Супертайфун «Яги», самый мощный в Азии в этом году, ослаб до тропической депрессии, пройдя через Вьетнам,..

Супертайфун «Яги», самый мощный в Азии в этом году, ослаб до тропической депрессии, пройдя через Вьетнам, китайский Хайнань и Филиппины. Согласно предварительным подсчётам, бедствие унесло десятки жизней. Только во Вьетнаме погибших – не менее 14.

Метеорологическое агентство страны уже понизило уровень опасности тайфуна, однако предупредило о риске наводнений и оползней.

«Яги» стал самым сильным для Вьетнама за последние десятилетия. В Ханое погибло не менее трёх человек. Ещё четверо стали жертвами оползня в провинции Хоабинь примерно в ста километрах от столицы.

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[житель Ханоя]:

«Это мощный шторм, который вырвал с корнем много деревьев, сорвал крыши. Многие жители пострадали, что привело к разрушениям и гибели людей».

[житель Ханоя]:«Шторм опустошил город. Деревья падали на дома людей, машины и людей на улице, нанося огромный ущерб Ханою и стране».

«Яги» нарушил электроснабжение и телекоммуникации. В столице произошло наводнение, в результате которого были повреждены деревья и дома.

[житель Ханоя]:«Может потребоваться три-четыре года, чтобы это место снова стало таким же, потому что ущерб огромный. Это просто день апокалипсиса. Никогда ещё шторм не наносил нам столько урона». [жительница Ханоя]:«Вода ещё не отступила, поэтому мы не смогли полностью оценить урон, но мы можем сказать, что ущерб серьёзный». [житель Ханоя]:«У меня рухнула крыша, обрушился потолок. Моя бытовая техника, а также электронные устройства сломаны, ничего не осталось».

На Филиппинах и в Китае «Яги» унёс десятки жизней. Скорость ветра достигала 245 километров в час. в Китае без электричества остались сотни тысяч человек.

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