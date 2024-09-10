Как робота научили летать в реактивном ранце

Знакомьтесь с iRonCub. Это робот, который учится летать. Исследователи из Итальянского технологического института решили научить своего..

Знакомьтесь с iRonCub. Это робот, который учится летать. Исследователи из Итальянского технологического института решили научить своего двуногого гуманоида по имени iCub подниматься в воздух с помощью реактивного ранца.

Теперь его переименовали в iRonCub по аналогии с Железным человеком. Робот имеет реактивную турбину на каждой руке и по одной на каждом плече.

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[Даниэль Пуччи, исследователь из Итальянского техинститута]:«Нам пришлось переделать весь реактивный ранец, всю нижнюю часть корпуса. Не забывайте, что отсюда выхлопные газы выходят при температуре 800 градусов по Цельсию на сверхзвуковой скорости. Есть две проблемы: такой поток уничтожает всё, с чем сталкивается, и плавит всё, с чем сталкивается. Поэтому нам пришлось построить эту специальную защиту для iRonCub».

Команда надеется, что способность летать позволит iRonCub выполнять поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей.

[Даниэль Пуччи, исследователь из Итальянского техинститута]:«Конечная цель – получить технологию реагирования на стихийные бедствия, которая может помочь операторам действовать удалённо там, куда сложно добраться, где нужно обходить мусор и препятствия. Он сможет осматривать местность, искать выживших».

Команда работает над системами, которые позволят роботу поддерживать устойчивые полёт, взлёт и посадку, а также более плавно переходить от одного действия к другому. В итоге они планируют оснастить его крылом, что позволит ему получить преимущества горизонтального полёта.

iRonCub стал первым гуманоидным роботом, которого испытывали в аэродинамической трубе в Политехническом университете Милана с целью проверки его аэродинамики и сбора ценных данных.

Команда надеется, что это инновационное исследование может привести к революции в возможностях гуманоидных роботов, расширив их потенциальное использование в задачах реагирования на стихийные бедствия.

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