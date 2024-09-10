Китай больше не будет отправлять детей за границу на усыновление. Коммунистические власти страны отменили программу, которая..

Китай больше не будет отправлять своих детей на усыновление за границу

Китай больше не будет отправлять детей за границу на усыновление. Коммунистические власти страны отменили программу, которая действовала более 30 лет, поддерживая бывшую политику «одного ребёнка».

Министерство иностранных дел КНР заявило, что программу отменили (цитата) «в соответствии с международными тенденциями». Оно добавило, что исключение могут сделать только для родственников детей.

Пока неясно, как поступят с детьми, которые уже находятся в процессе усыновления.

Китай проводил жёсткую политику «Одна семья – один ребёнок» с 1979 по 2015 год. Так он пытался сократить численность населения. В 1992 году он также открыл двери для международного усыновления, отправив в другие страны более 160 тысяч детей.

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82 000 из них – в основном девочек – усыновили семьи в США. При этом девочек чаще отправляли по той причине, что раньше, когда действовала политика одного ребёнка, китайские семьи предпочитали оставлять себе мальчиков. Это тесно связано с культурными особенностями страны, где сын традиционно поддерживает пожилых родителей.

Сейчас же в Китае наблюдается один из самых низких показателей рождаемости в мире. Теперь власти теперь обеспокоились демографическими показателями и стимулируют молодых женщин заводить детей.

Китай также впервые опустился на второе место по численности населения, уступив первое Индии. Кроме того, население КНР продолжает стареть.

Отметим, в мае Нидерланды запретили своим гражданам усыновлять детей из других стран. Аналогичную программу закрыли и в Дании после того, как там прекратило работу единственное агентство подобного рода.

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