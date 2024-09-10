Китай больше не будет отправлять своих детей на усыновление за границу

Китай больше не будет отправлять детей за границу на усыновление. Коммунистические власти страны отменили программу, которая..
Дата загрузки: 2024-09-10
Министерство иностранных дел КНР заявило, что программу отменили (цитата) «в соответствии с международными тенденциями». Оно добавило, что исключение могут сделать только для родственников детей.
Пока неясно, как поступят с детьми, которые уже находятся в процессе усыновления.
Китай проводил жёсткую политику «Одна семья – один ребёнок» с 1979 по 2015 год. Так он пытался сократить численность населения. В 1992 году он также открыл двери для международного усыновления, отправив в другие страны более 160 тысяч детей.
82 000 из них – в основном девочек – усыновили семьи в США. При этом девочек чаще отправляли по той причине, что раньше, когда действовала политика одного ребёнка, китайские семьи предпочитали оставлять себе мальчиков. Это тесно связано с культурными особенностями страны, где сын традиционно поддерживает пожилых родителей.
Сейчас же в Китае наблюдается один из самых низких показателей рождаемости в мире. Теперь власти теперь обеспокоились демографическими показателями и стимулируют молодых женщин заводить детей.
Китай также впервые опустился на второе место по численности населения, уступив первое Индии. Кроме того, население КНР продолжает стареть.
Отметим, в мае Нидерланды запретили своим гражданам усыновлять детей из других стран. Аналогичную программу закрыли и в Дании после того, как там прекратило работу единственное агентство подобного рода.
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