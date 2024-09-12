Обрушение моста в Дрездене: полиция исключила теракт

В Дрездене в реку Эльбу обрушился крупный участок моста Карола. Там были пешеходная зона и трамвайные..

В Дрездене в реку Эльбу обрушился крупный участок моста Карола.

Там были пешеходная зона и трамвайные пути. О пострадавших сообщений не поступало. Зато произошёл прорыв водопровода. Из-за этого город остался без горячей воды и отопления.

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[Михаэль Кларе, представитель пожарной службы Дрездена]:«Когда мы прибыли на место, в верхней части моста уже образовалась брешь длиной около метра. Пока мы осматривали место, раздался грохот, лопнули две трубы централизованного отопления, и тысячи литров горячей и воды вылились и затопили территорию».

Теперь эксперты пытаются определить причину.

[Михаэль Кларе, представитель пожарной службы Дрездена]:«Есть вероятность усталости материала, когда, например, смесь соли и воды могла вызвать коррозию в опорной конструкции. Но точную причину предстоит выяснить в ближайшие несколько дней».

При этом версию теракта полиция пока не рассматривает.

[Томас Гайтнер, представитель полиции Дрездена]:«Для нас как полиции 11 сентября – день символический. Поэтому нам пришлось оценивать это обрушение моста в другом контексте. К сожалению, вы уже видели в соцсетях предположения, что обрушение было результатом атаки. Но у нас по-прежнему нет доказательств какого-либо уголовного преступления, не говоря уже о террористической атаке».

Мост считается важной транспортной артерией, соединяющей старый и новый город.

Вероятной причиной обрушения назвали дефект трубы централизованного теплоснабжения. Также сообщают, что возможно дальнейшее обрушение.

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