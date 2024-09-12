Собакам в польской армии присвоят звания

Эти собаки, стоящие рядом со своими наставниками, сегодня получают награду за свою службу. Польская армия решила..
Дата загрузки: 2024-09-12
А объявляет об этом Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.
Собак в армии в основном используют для обнаружения взрывчатых веществ. Их работа ценится за защиту человеческих жизней.[Доминик Пляза, пресс-секретарь 2-го Мазовецкого инженерного полка]:
«Присвоение воинских званий – это просто символический шаг. Он поможет, скорее, не собакам, а нам осознать, что эти животные причастны к вооружённым силам, и что они не просто инструмент для обнаружения взрывчатых веществ, а живые существа».
В прошлом году генерал Кукула принял решение, что собаки, служащие в польской армии, получат воинские звания от рядового до сержанта. Кинологи восприняли это с большим воодушевлением.[Томаш Гныс, кинолог]:
«Так мы, дрессировщики, выражаем благодарность нашим четвероногим товарищам, которые сопровождают нас в повседневной работе».
Солдаты, которые работают с собаками, добровольно берутся за это задание. И оно становится обязательством на многие годы. Они выбирают животных, а затем тренируют их для выполнения военных задач.[Даниэль Кещицки, кинолог]:
«Элиот очень послушный молодой пёс. Недавно мы закончили пятимесячный начальный курс. На самом деле, собака уже может многое делать после одного начального курса, и у нас ещё несколько лет службы впереди».
Помимо работы бок о бок, хендлер и собака живут вместе. Человек обязуется заботиться о ней и тогда, когда собака становится слишком старой для работы.[Михал Млынарчик, кинолог]:
«Вся работа, которую делает собака, делается для меня. Существует привязанность. В целом собаки – члены наших семей. Мы забираем их домой после работы, после службы, и там с ними обращаются как с членами семьи».
При этом собаки никогда не смогут дослужиться до более высокого звания, чем их наставники.[Доминик Пляза, пресс-секретарь 2-го Мазовецкого инженерного полка]:
«Хендлер всегда будет иметь более высокий ранг, чем его собака. Просто невозможно, чтобы служебная собака имела более высокое звание, чем кинолог».
Польские собаки несли службу на Олимпийских играх в Париже. Они ездили и в другие международные миссии, включая Ирак и Афганистан, где помогали американским военным.
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