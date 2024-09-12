Собакам в польской армии присвоят звания

Эти собаки, стоящие рядом со своими наставниками, сегодня получают награду за свою службу. Польская армия решила..

Эти собаки, стоящие рядом со своими наставниками, сегодня получают награду за свою службу. Польская армия решила присвоить им звания рядовых.

А объявляет об этом Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Собак в армии в основном используют для обнаружения взрывчатых веществ. Их работа ценится за защиту человеческих жизней.

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[Доминик Пляза, пресс-секретарь 2-го Мазовецкого инженерного полка]:

«Присвоение воинских званий – это просто символический шаг. Он поможет, скорее, не собакам, а нам осознать, что эти животные причастны к вооружённым силам, и что они не просто инструмент для обнаружения взрывчатых веществ, а живые существа».

В прошлом году генерал Кукула принял решение, что собаки, служащие в польской армии, получат воинские звания от рядового до сержанта. Кинологи восприняли это с большим воодушевлением.

[Томаш Гныс, кинолог]:«Так мы, дрессировщики, выражаем благодарность нашим четвероногим товарищам, которые сопровождают нас в повседневной работе».

Солдаты, которые работают с собаками, добровольно берутся за это задание. И оно становится обязательством на многие годы. Они выбирают животных, а затем тренируют их для выполнения военных задач.

[Даниэль Кещицки, кинолог]:«Элиот очень послушный молодой пёс. Недавно мы закончили пятимесячный начальный курс. На самом деле, собака уже может многое делать после одного начального курса, и у нас ещё несколько лет службы впереди».

Помимо работы бок о бок, хендлер и собака живут вместе. Человек обязуется заботиться о ней и тогда, когда собака становится слишком старой для работы.

[Михал Млынарчик, кинолог]:«Вся работа, которую делает собака, делается для меня. Существует привязанность. В целом собаки – члены наших семей. Мы забираем их домой после работы, после службы, и там с ними обращаются как с членами семьи».

При этом собаки никогда не смогут дослужиться до более высокого звания, чем их наставники.

[Доминик Пляза, пресс-секретарь 2-го Мазовецкого инженерного полка]:«Хендлер всегда будет иметь более высокий ранг, чем его собака. Просто невозможно, чтобы служебная собака имела более высокое звание, чем кинолог».

Польские собаки несли службу на Олимпийских играх в Париже. Они ездили и в другие международные миссии, включая Ирак и Афганистан, где помогали американским военным.

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