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Миллиардер совершил исторический частный выход в открытый космос

Миллиардер совершил исторический частный выход в открытый космос

Американский миллиардер Джаред Айзекман 12 сентября совершил первый в мире частный выход в открытый космос. 41-летний..

Дата загрузки: 2024-09-13

Миллиардер совершил исторический частный выход в открытый космос
Американский миллиардер Джаред Айзекман 12 сентября совершил первый в мире частный выход в открытый космос. 41-летний предприниматель сам оплатил полёт на орбиту Земли для себя и ещё трёх членов экипажа. Они совершили путешествие на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Все четверо были в скафандрах SpaceX. Когда капсула разгерметизировалась, Айзекман открыл люк и вышел наружу. Вместе с ним в открытый космос также вышла Сара Гиллис – ведущий инженер SpaceX.

Внутри остались пилот Скотт Потит и второй специалист миссии Анна Менон.

Корабль Crew Dragon стартовал во вторник из Флориды. В ходе пятидневной миссии под названием Polaris Dawn экипаж отдалился от Земли на расстояние в 1400 километров. Так далеко люди не залетали со времён миссий на Луну в рамках программы «Аполлон». К слову, Международная космическая станция находится на высоте примерно в 400 километров.

А для выхода в открытый космос расстояние до Земли сократили вдвое до 700 километров. Вне капсулы Айзекман пробыл около 10 минут.

Состояние бизнесмена оценивают в 1,9 миллиарда долларов. Он владеет компанией электронных платежей Shift4 Payments. При этом то, сколько ему пришлось заплатить за полёт, держат в тайне. Предполагается, что сумма достигла нескольких сотен миллионов долларов.

Отметим, что компания SpaceX запланировала и другие туристические полёты на земную орбиту. Они должны состояться в конце 2024 года. А в следующем году она намерена доставить туристов на МКС.
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