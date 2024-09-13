Жители Луизианы убирают упавшие деревья после урагана «Франсин»

Жители Луизианы убирают упавшие деревья после того, как по этому району пронёсся ураган «Франсин». Стихия обрушилась..
Дата загрузки: 2024-09-13
Стихия обрушилась на юг штата в среду вечером, угрожая городу Новый Орлеан и всему побережью Мексиканского залива ветрами, дождём и штормовым нагоном. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение и распорядились об эвакуации тысяч жителей.[местный житель]:
«Здесь у них было дерево, на которое упала линия электропередачи. Из него вырывалось пламя высотой около трёх метров. А потом, когда уже стемнело, мы услышали много ударов по дому. Я вышел и посмотрел, а там повсюду были деревья». [местный житель]:
«Я прожил здесь всю жизнь. Этот трейлер достался мне по наследству от родителей. Не знаю, смогу ли я вообще заделать эту дыру. Пока непонятно, что делать».
Когда «Франсин» переместился вглубь Луизианы, максимальная скорость ветра составляла 150 километров в час. А незадолго до выхода на сушу категорию урагана повысили с первого до второго по шкале Саффира-Симпсона.[местный житель]:
«Вон там залив, и он переполнен. Вот почему вся вода здесь. Раньше в церкви были насосы, но прошлым летом их убрали. Я не знаю, по какой причине, но приход их убрал. Теперь мы можем только ждать, пока вода сама уйдёт».
Напомним, в 2005 году на Луизиану обрушился ураган «Катрина». Он разрушил Новый Орлеан и прилегающие территории, убив почти 1400 человек и принеся ущерб в 125 миллиардов долларов.
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