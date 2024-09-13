Жители Луизианы убирают упавшие деревья после урагана «Франсин»

Жители Луизианы убирают упавшие деревья после того, как по этому району пронёсся ураган «Франсин». Стихия обрушилась..

Жители Луизианы убирают упавшие деревья после того, как по этому району пронёсся ураган «Франсин».

Стихия обрушилась на юг штата в среду вечером, угрожая городу Новый Орлеан и всему побережью Мексиканского залива ветрами, дождём и штормовым нагоном. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение и распорядились об эвакуации тысяч жителей.

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[местный житель]:«Здесь у них было дерево, на которое упала линия электропередачи. Из него вырывалось пламя высотой около трёх метров. А потом, когда уже стемнело, мы услышали много ударов по дому. Я вышел и посмотрел, а там повсюду были деревья».[местный житель]:«Я прожил здесь всю жизнь. Этот трейлер достался мне по наследству от родителей. Не знаю, смогу ли я вообще заделать эту дыру. Пока непонятно, что делать».

Когда «Франсин» переместился вглубь Луизианы, максимальная скорость ветра составляла 150 километров в час. А незадолго до выхода на сушу категорию урагана повысили с первого до второго по шкале Саффира-Симпсона.

[местный житель]:«Вон там залив, и он переполнен. Вот почему вся вода здесь. Раньше в церкви были насосы, но прошлым летом их убрали. Я не знаю, по какой причине, но приход их убрал. Теперь мы можем только ждать, пока вода сама уйдёт».

Напомним, в 2005 году на Луизиану обрушился ураган «Катрина». Он разрушил Новый Орлеан и прилегающие территории, убив почти 1400 человек и принеся ущерб в 125 миллиардов долларов.

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