Россиянин вырастил тыкву-рекордсменку весом 817 кг

Рекорд России побил Александр Чусов из Электрогорска и его гигантская тыква. Она весит 817 килограммов –..

Рекорд России побил Александр Чусов из Электрогорска и его гигантская тыква. Она весит 817 килограммов – примерно как бык среднего размера. Предыдущая тыква-рекордсмен весила 771 килограмм. Огромный плод представили на конкурсе-выставке гигантских овощей в Аптекарском огороде в Москве.

Александр говорит, что для успеха нужны специальные семена, правильная агротехника и неутомимые усилия.

[Александр Чусов, победитель конкурса]:

«Сажать в начале апреля нужно, по крайней мере, если хотите добиться максимального результата. Весной, конечно же, землю греть. Греть воздух, защищать от заморозков».

Летом на полив уходило полтонны воды в день. В период вегетации тыква прибавляла в весе по 20 килограммов за сутки.

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[Людмила, гостья выставки]:

«Очень понравилась выставка. Александра сейчас поздравила с абсолютным рекордом. Просто молодец. Восхищена. Я знаю, какого труда это стоит. Это любовь и знания, конечно, и целеустремлённость. Пожелаю ему только успехов».

На выставку также привезли тыквы весом более 300, 500 и 700 килограммов.

[Анастасия, гостья выставки]:

«Эту выставку очень любим, регулярно приезжаем. Во-первых, я люблю оранжевый цвет – по мне, наверное, видно. Очень красивая выставка, и различные фрукты можно увидеть, и тыквы красивые. Поэтому очень любим, очень нравится». [Любовь, гостья выставки]:

«Я восхищаюсь этими людьми, которые выращивают это, понимая, какой это огромный труд, сколько надо внимания, умения, заботы, чтобы получить такую осеннюю роскошь».

Помимо тыкв, на выставке представили гигантские арбузы весом более 100 килограммов, кабачки весом 50 килограммов и огурцы весом почти 5 килограммов. Также гости могут увидеть и другие овощи с особенными качествами, выращенные российскими огородниками.

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