Как выглядят уникальные пещеры-дома Марокко

Это Бхалил – небольшой городок в Марокко. За обычными на вид зданиями скрываются настоящие исторические жемчужины...

Это Бхалил – небольшой городок в Марокко. За обычными на вид зданиями скрываются настоящие исторические жемчужины. Здесь до сих пор сохранились уникальные дома-пещеры.

Их стали заселять ещё в IV веке нашей эры. Сегодня некоторые до сих пор обитаемы, став туристической достопримечательностью.

Тами Анджам – владелец пещеры и президент Ассоциации туризма, культуры, окружающей среды и спорта Бхалила.

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[Тами Анджам, владелец пещеры]:

«Эти пещеры находились у долин. И люди стали в них селиться. Они это делали, поскольку оказывались на высоте, а также потому, что здесь была вода и плодородная почва».

Например, в этом районе около 600 пещер и 45 источников воды.

[Тами Анджам, владелец пещеры]:«Когда люди пришли сюда и нашли несколько пещер, они вырыли больше, чтобы обеспечить жильё для семьи и животных, а также для хранения сельскохозяйственной продукции. Когда они поселились здесь, то использовали разные материалы, чтобы убирать влагу, например, известь, глину или сено».

С годами рядом разрастался обычный город. Современных домов стало больше.

Сам Тами Анджам не живёт в своем пещерном доме. Вместо этого он открыл его для посещения и проживания туристов.

Его соседка Наджия всё ещё проживает в пещере. Говорит, что пускает туристов на экскурсии.

[Наджия Срибет, владелица пещеры]:«Я унаследовала эту пещеру от своего отца, и мы остались здесь, потому что у нас не было денег на покупку дома».

Хотя пещеры преобразовали в комфортабельные дома, есть и обратная сторона жизни внутри скального образования.

[Наджия Срибет, владелица пещеры]:«Влажность. Её нужно постоянно убирать. Мы действительно страдаем здесь, но ничего не можем поделать».

Несмотря на трудности, Анджам и другие владельцы пещер делают всё возможное, чтобы жилища выглядели наилучшим образом.

Некоторые из них были оборудованы в соответствии с потребностями туристов: в них провели электричество и водопровод.

Всего есть шесть туристических пещер. С 2021 года Бхалил принимает 200-300 туристов в год.

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