В Португалии полыхает более 50 лесных пожаров

Португалию продолжаются опустошать десятки лесных пожаров.

Сообщается уже о семерых погибших. Среди последних жертв – трое пожарных, которые участвовали в борьбе с огнём.

В настоящее время в материковой части европейской страны полыхает более 50 пожаров. Мобилизовано около 5300 борцов с огнём. Власти также запросили помощи у Евросоюза.

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Закрыты несколько автомагистралей, включая участок главной автомагистрали, соединяющей Лиссабон и Порту. Также остановлено движение поездов на двух железнодорожных линиях на севере Португалии.

Распространению огня как никогда способствует погода – по словам метеорологов, хуже просто некуда. Порывы ветра достигают 70 километров в час.

[Хорхе Понте, метеоролог]:

«У нас очень низкая влажность, высокие температуры даже вблизи моря. И, конечно, сильный ветер, особенно в горах. Совокупность этих и других факторов создаёт коктейль опасных условий. Вчера был один из худших дней».

При этом метеорологи говорят, что в ближайшие дни могут пройти дожди, что должно облегчить ситуацию.

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