Израильская армия начала наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская военные начали наземную операцию в приграничных деревнях на юге Ливана, нацеленную на объекты «Хезболлы». Армия обороны Израиля сообщила, что это «ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных». Операцию назвали «Стрелы Севера».

ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают сухопутные войска, нанося удары по военным объектам противника в приграничном районе.

Сколько продлится операция неизвестно. Её цель – создать безопасные условия для жизни израильтян у северной границы. Ранее тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в регионе из-за обстрелов «Хезболлы».

Накануне наземной операции ливанские войска отошли от границы. Они не вступают в вооружённый конфликт с Израилем и за последний год ни разу не стреляли по военным.

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ВВС Израиля также нанесли удары по ракетным установкам «Хезболлы» вблизи Бейрутского международного аэропорта. Армия Израиля опубликовала видеозапись воздушной атаки, на которой видна серия взрывов.

Кроме того, израильские самолёты нанесли минимум два авиаудара по южным пригородам Бейрута. Целью, как сообщается, стали здания, где находится инфраструктура «Хезболлы». Перед атакой израильские военные предупредили мирных жителей о том, что необходимо покинуть эти районы.

Между тем власти Ливана сообщили, что за последние две недели в стране в результате авиаударов погибло более 1000 человек, почти четверть из них – женщины и дети. Кроме того, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Те, у кого есть возможность, уезжают за границу.

Это аэропорт Республики Кипр. Через него ливанцы бегут в разные страны.

[гражданин Ливана]:«Ситуация очень тяжёлая. В Бейруте каждый день бомбят. Там, правда, трудно что-либо делать. Невозможно ни работать, ни спать». [гражданин Ливана]:«Я родился в Ливане, но уже 49 лет живу за границей. И вот, наконец, я приехал погостить на три недели. Уже в первую неделю я натерпелся страха. Произошло много всего, к чему я не привык. Это очень страшно, поэтому я даже не сдавал свой билет – просто забыл о нём, и купил другой, чтобы вернуться домой».

Израильские военные также заявили, что параллельно с операцией в Ливане будут продолжать боевые действия в Газе.

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