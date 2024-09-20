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В Антарктике впервые запустят движение электробусов

В Антарктике впервые запустят движение электробусов

В Антарктике впервые официально запустят движение электробусов. Их выпускает чилийская компания Reborn Electric Motors. Более 100..

Дата загрузки: 2024-09-20

В Антарктике впервые запустят движение электробусов

В Антарктике впервые официально запустят движение электробусов. Их выпускает чилийская компания Reborn Electric Motors. Более 100 таких электробусов уже используют в пустыне Атакама и в Андах, но в Антарктике из-за холода условия намного сложнее.

[Николас Медина Гонсалес, инженер компании Reborn Electric Motors]:
«Это полностью электрический транспорт, произведённый в Чили. У него повышенная износостойкость, то есть его разработали с учётом работы в экстремальных условиях».

Электробус рассчитан на 24 пассажира. Оснащён синхронным двигателем на постоянных магнитах, пневматическими тормозами, системой ABS, параболической рессорной подвеской и телеметрической системой, которая позволяет оперативно получать данные о работе оборудования. Запаса хода должно хватать на 200 километров.

[Николас Медина Гонсалес, инженер компании Reborn Electric Motors]:
«Электробусы будут перевозить сотрудников антарктических станций, а также туристов».

Электробусы будут курсировать между аэропортом Тениенте Марша и станциями на юго-западе острова Кинг-Джордж.

Этот транспорт уже тестировали здесь в течение трёх месяцев – в период с декабря 2023-го по март 2024 года. Если позволит погода, движение электробусов откроют в октябре. Это будут первые электрокары в Антарктике.
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