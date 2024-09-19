Пролететь на газовом воздушном шаре через всю Европу, ещё и на скорость. Именно это делают участники..

Кубок Гордона Беннетта: кто улетел на шаре дальше всех

Пролететь на газовом воздушном шаре через всю Европу, ещё и на скорость. Именно это делают участники знаменитого Кубка Гордона Беннетта – старейших соревнований газовых шаров в мире.

В этом году участники стартовали в немецком Мюнстере. Под ликование зрителей в воздух поднялся 21 шар.

Цель – пролететь как можно дальше от точки старта.

Из Германии шары направились на запад через Люксембург во Францию. Там три команды завершили путешествие на следующий день. Остальные 18 шаров направились через Пиренейский горный хребет на одноимённый полуостров и преодолели порог в две ночи в пути.

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И только 12 шаров смогли пролететь три ночи. Обстановка накалялась. Финиш был на юге Португалии.

Победила команда Австрия-2. Пилотами были Кристиан Вагнер и Стефани Лиллер. Они преодолели 2111 километров.

На втором месте – команда Швейцария-1. Она пролетела почти 2110 километров. Ну а на третьем – пилоты из Германия-3. У них за плечами – 2108 с половиной километров.

Это уже 67-й Кубок Гордона Беннетта. Он назван в честь искателя приключений Джеймса Гордона Беннетта-младшего, который организовал первое такое соревнование в Париже в 1906 году.

В следующем году соревнования стартуют во французском Меце. Начало намечено на 5 сентября.

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