Венецианскому стеклу посвятили недельный фестиваль в Венеции

Уникальное венецианское стекло ещё много столетий назад снискало себе мировую славу. И оно по-прежнему ценится, наверное,..

Уникальное венецианское стекло ещё много столетий назад снискало себе мировую славу. И оно по-прежнему ценится, наверное, не меньше, чем в средние века. Сейчас в Венеции проходит ежегодный фестиваль, посвящённый древнему ремеслу.

Стекло здесь делали уже в VIII веке, но поворотным стало XIII столетие, когда мастера создали собственные технологии. Секреты производства передавались от отца к сыну и держались в строгом секрете. Тогда же все мастерские перенесли на остров Мурано. Отсюда и второе название – муранское стекло.

Сейчас гости фестиваля могут приехать на остров и своими глазами увидеть, как рождаются изделия из стекла. Мастерская Barovier&Toso работает с 1295 года. Здесь трудятся лучшие стеклодувы. У Симоне Джордани за плечами 40-летний опыт.

[Симоне Джордани, стеклодув]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «За каждым изделием, помимо различных процессов, кроется очень много усилий. Вся команда целый день выполняет важную работу. А перед этим, ночью, трудятся другие мастера. Так что утром мы находим готовый материал для создания изделий. И как только работа с огнём закончена, начинается холодная обработка».

Период с XIV по XVI век стал временем расцвета венецианского стекла. Мастерство стеклоделов достигло наивысшей виртуозности. Они научились делать тонкое, очень прозрачное и пластичное стекло. Их изделия заказывали европейские монархи. Ценили венецианское стекло также в Азии и на Ближнем Востоке.

[Симоне Джордани, стеклодув]:

«Венеция и стекло гармонируют друг с другом. Это часть нашего наследия, нашей истории и культуры. Я даже назову это частью роскошного образа существования Венеции. Венеция веками жила в роскоши».

В эпоху Венецианской республики выдавать секреты создания муранского стекла запрещалось под страхом смертной казни или тюрьмы. А сейчас мастера готовы делиться опытом с коллегами из других стран.

[Роза Баровьер Ментасти, историк искусства и куратор выставки]:

«Успех венецианского стекла обусловлен его многовековой славой. Но секрет кроется в стеклодувах и мастерах, которые создавали очень изысканные изделия».

Фестиваль венецианского стекла проходит восьмой раз. Обычно длится неделю. В этом году сюда приехали более 50 стеклодувов из 21 страны, включая США, Южную Корею, Францию, Китай и Австралию.

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