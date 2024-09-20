В Эквадоре будут отключать электроэнергию на ночь

[военный]:

«Мы, военные, отвечаем за безопасность и благополучие людей. Сейчас во время патрулирования мы не обнаружили никаких серьёзных нарушений закона».

Улицы Кито – столицы Эквадора – патрулируют полиция и военные. Их задача – предотвратить преступления в тёмное время суток. Правительство объявило о том, что в стране на ночь будут отключать электричество.

В Эквадоре очень высокий уровень преступности. Здесь действуют банды наркоторговцев. Правительство вынуждено вести с ними настоящую войну. Люди не чувствуют себя в безопасности, а без освещения по ночам и вовсе страшно.

[житель Кито]:

«Надо принять меры для собственной безопасности. Нужно прийти домой пораньше, запереть двери и ждать утра». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы собираемся пораньше, покупаем еду, чтобы скорее вернуться домой и запереться». [жительница Кито]:

«Мы стараемся вернуться домой как можно скорее, поскольку дети там одни. Мы торопимся домой. Все так делают. Мы приходим домой и запираем двери. Многим очень страшно ночью, когда вокруг полная тьма».

Страна будет без электричества с 10 вечера до 6 утра. Сначала электроэнергию отключат на день. В это время проведут профилактические работы на всех объектах электропередачи. Потом электричества не будет каждую ночь с 23 по 26 сентября.

Продолжатся ли отключения дальше, власти пока не сообщают. Но объясняют, что эти меры вызваны техническими проблемами, а также засухой – сильнейшей за 60 лет. Реки в стране обмелели, и гидроэлектростанции не могут работать на полную мощность.

Во время отключений электричества безопасность в городах Эквадора будут обеспечивать 46 000 полицейских.

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