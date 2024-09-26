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Франция готовит 21-дневное прекращение огня между «Хезболлой» и Израилем

Франция готовит 21-дневное прекращение огня между «Хезболлой» и Израилем

Франция и США работают над достижением временного прекращения огня между ливанскими боевиками «Хезболлы» и Израилем. Это..

Дата загрузки: 2024-09-26

Франция готовит 21-дневное прекращение огня между «Хезболлой» и Израилем
Франция и США работают над достижением временного прекращения огня между ливанскими боевиками «Хезболлы» и Израилем. Это даст время для более широких переговоров. Об этом в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

[Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции]:
«Дипломатическое решение действительно возможно. В последние дни мы работали с нашими американскими партнёрами над временной платформой прекращения огня на 21 день, чтобы позволить провести переговоры. Мы обнародуем всё очень скоро. Надеемся, стороны без промедления её примут».

Барро, который отправится в Ливан в конце недели, сказал, что Париж работал со сторонами над определением параметров дипломатического выхода из кризиса в соответствии с резолюцией номер 1701.

Эту резолюцию в СБ ООН приняли после месячной войны между Израилем и Хезболлой в 2006 году. Она расширила мандат миротворческих сил ООН, позволив им помогать ливанской армии удерживать части юга свободными от оружия и боевиков.

В итоге это вызвало трения с «Хезболлой», которая фактически контролирует южный Ливан, несмотря на присутствие ливанской армии. «Хезболла» – хорошо вооружённая партия и самая мощная политическая сила Ливана.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сообщил совету, что полностью выполненная резолюция 1701 – это единственное долгосрочное решение.

[Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН]:
«Мы работаем над тем, чтобы предотвратить более масштабную войну. Но мы ясно дали понять, что Израиль имеет право защищать себя от атак “Хезболлы”».

На заседании также выступили представители Ливана и Израиля.

[Наджиб Микати, премьер-министр Ливана]:
«Сегодня Ливан стал жертвой врага, который использует против нас электронные, кибер, морские и воздушные атаки. Они могут перерасти в наземную атаку и подготовить почву для полномасштабной региональной войны»

[Дэнни Данон, посол Израиля в ООН]:
«Израиль не стремится к полномасштабной войне. Мы ясно дали понять о своём стремлении к миру всем тем, кто не ослеплен ненавистью и политическими планами. Однако Израиль подвергается нападению».

Израиль расширил свои авиаудары по Ливану в среду. Как заявило ливанское Министерство здравоохранения, погибло, по меньшей мере 72 человека, ещё 223 получили ранения.
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