Ураган «Хелен» 4-й категории обрушился на Флориду

Мощнейший ураган «Хелен» ударил по американскому штату Флорида, выйдя из Мексиканского залива. За несколько часов до..
Дата загрузки: 2024-09-28
Многие населённые пункты Флориды ещё до прихода урагана оказались затопленными. Нет света и связи. Также отменили авиа- и железнодорожные рейсы.
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что пока известно об одном погибшем. Однако, как ожидается, число жертв возрастёт.
Скорость ветра в эпицентре может достигать 215 километров в час. Жителей предупредили, чтобы они воспринимали «Хелен» буквально как торнадо.[Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:
«Не пытайтесь что-либо делать в темноте. Вы не представляете, какие опасности там подстерегают. Там будет мусор, в некоторых местах будет стоячая вода. Там и так трудно ориентироваться, но делать это в темноте ещё опаснее. Солнце выйдет, и у вас будет время оценить ситуацию».
Есть вероятность, что в некоторых прибрежных районах уровень воды поднимется на шесть метров. Районы же, которые находятся дальше от берега, затопят мощнейшие ливни.
Жители штата Джорджия также готовятся к удару стихии. Об этом сообщил губернатор штата Брайан Кемп.[Брайан Кемп, губернатор штата Джорджия]:
«Во вторник мы объявили чрезвычайное положение для всех 159 округов, предоставив группам по управлению чрезвычайными ситуациями достаточно времени для подготовки, а также для развертывания ресурсов там, где это необходимо».
Замдиректора Национального центра по исследованию ураганов сообщил, что «Хелен» приведёт к беспрецедентным затоплениям в глубине суши, и может быть много человеческих жертв. Людей призывают эвакуироваться из опасных районов.
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