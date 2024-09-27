Ураган «Хелен» 4-й категории обрушился на Флориду

Мощнейший ураган «Хелен» ударил по американскому штату Флорида, выйдя из Мексиканского залива. За несколько часов до..

Мощнейший ураган «Хелен» ударил по американскому штату Флорида, выйдя из Мексиканского залива. За несколько часов до этого он резко усилился до четвёртой, предпоследней категории. Синоптики называют его чрезвычайно опасным.

Многие населённые пункты Флориды ещё до прихода урагана оказались затопленными. Нет света и связи. Также отменили авиа- и железнодорожные рейсы.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что пока известно об одном погибшем. Однако, как ожидается, число жертв возрастёт.

Скорость ветра в эпицентре может достигать 215 километров в час. Жителей предупредили, чтобы они воспринимали «Хелен» буквально как торнадо.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Рон Десантис, губернатор штата Флорида]:«Не пытайтесь что-либо делать в темноте. Вы не представляете, какие опасности там подстерегают. Там будет мусор, в некоторых местах будет стоячая вода. Там и так трудно ориентироваться, но делать это в темноте ещё опаснее. Солнце выйдет, и у вас будет время оценить ситуацию».

Есть вероятность, что в некоторых прибрежных районах уровень воды поднимется на шесть метров. Районы же, которые находятся дальше от берега, затопят мощнейшие ливни.

Жители штата Джорджия также готовятся к удару стихии. Об этом сообщил губернатор штата Брайан Кемп.

[Брайан Кемп, губернатор штата Джорджия]:«Во вторник мы объявили чрезвычайное положение для всех 159 округов, предоставив группам по управлению чрезвычайными ситуациями достаточно времени для подготовки, а также для развертывания ресурсов там, где это необходимо».

Замдиректора Национального центра по исследованию ураганов сообщил, что «Хелен» приведёт к беспрецедентным затоплениям в глубине суши, и может быть много человеческих жертв. Людей призывают эвакуироваться из опасных районов.

Короткая ссылка на эту страницу: