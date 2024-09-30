Мигрантов, пересекающих Дарьенский пробел в Панаме, стало меньше на 35%

Мигрантов, пересекающих опасный Дарьенский пробел между Панамой и Колумбией, стало меньше на треть. Об этом сообщил..

Мигрантов, пересекающих опасный Дарьенский пробел между Панамой и Колумбией, стало меньше на треть. Об этом сообщил представитель пограничной службы Панамы. [Алексис де Гарсия, пограничник]:«В 2023 году приток мигрантов составил 520 085 человек, а в 2024 году – 259 712. Это означает значительное сокращение на 35%. Ожидается, что к концу года (мигрантов) будет меньше, чем в 2023 году».

Власти Панамы говорят, что спад связан с более строгими мерами безопасности, принятыми правительством президента Хосе Рауля Мулино с момента его вступления в должность 1 июля. Так, некоторые маршруты через джунгли Дарьенского пробела перекрыли. Также увеличили количество депортаций.

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Кроме того, четыре месяца назад администрация Джо Байдена ввела широкий запрет на предоставление убежища мигрантам, пойманным при незаконном пересечении границы США и Мексики.

Панама стала транзитным маршрутом для сотен тысяч мигрантов, большинство из которых стремятся попасть в США.

[Максибел Торреальба, мигрантка из Венесуэлы]:«В Венесуэле мы оставаться не можем, я не могу обеспечить своим детям образование, здравоохранение, отдых, еду, спорт и одежду». [Фраима Рамирес, мигрантка из Венесуэлы]:«Я такого никому не желаю. Это худшее, что можно представить. Идёшь, идёшь и не можешь выйти. При этом ты с детьми. Это ужасно, видишь по дороге ужасающие вещи».

При этом некоторые считают, что меры правительства не помогут сократить миграцию в долгосрочной перспективе, и что необходимо устранять коренные причины, по которым люди бегут из своих стран.

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