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У Канарских островов ищут 48 пропавших без вести мигрантов

У Канарских островов ищут 48 пропавших без вести мигрантов

У берегов испанского острова Иерро в Атлантике продолжают искать 48 пропавших мигрантов. В операции участвуют три..

Дата загрузки: 2024-09-30

У Канарских островов ищут 48 пропавших без вести мигрантов

У берегов испанского острова Иерро в Атлантике продолжают искать 48 пропавших мигрантов. В операции участвуют три патрульных катера и три вертолёта береговой охраны.

Трагедия произошла 28 сентября. Сотрудники береговой охраны хотели снять людей с деревянной лодки, и те переместились к одному борту. В итоге судно перевернулось. Спасти удалось 27 человек.

Также спасатели извлекли тела девяти погибших, в их числе подросток. Остальных найти не смогли. Помешали сильный ветер и плохая видимость.

Правительство Канарских островов говорит, что надежды найти пропавших без вести живыми уже мало.

[Канделария Дельгадо, министр соцобеспечения Канарских островов]:
«Если прогнозы насчёт той лодки (на которой плыли 48 пропавших мигрантов) сбудутся, это станет самым серьёзным и драматичным инцидентом на Канарских островах за последние 30 лет».

Мигранты, попавшие в кораблекрушение, – выходцы из Мали, Мавритании и Сенегала.

В ночь трагедии к Канарским островам подошло ещё три лодки, на борту которых прибыло 208 мигрантов.

Ранней осенью у берегов Западной Африки в Атлантическом океане ветры слабые, и нет больших волн. Этим пользуются мигранты. Сейчас их поток в Испанию снова вырос.

По данным агентства Frontex, в этом году на Канарские острова из Африки прибыло в полтора раза больше мигрантов, чем в прошлом. Причём за первые семь месяцев границу нелегально пересекло более 21 500 человек.

До этого самым смертоносным за последние 30 лет считалось кораблекрушение лодки с мигрантами у берегов острова Лансароте, которое произошло в 2009 году. Тогда погибло 25 человек.
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