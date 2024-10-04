Первый пакистанский рисованный мультфильм претендует на премию «Оскар»

Пакистанец Усман Риаз и представить не мог, что любовь к рисованию принесёт ему известность. Он десять..

Пакистанец Усман Риаз и представить не мог, что любовь к рисованию принесёт ему известность. Он десять лет работал над созданием анимационного фильма «Стеклодув». Это первый в Пакистане полнометражный рисованный мультфильм. Проект выдвинули от страны на «Оскар»-2025 в категории Лучший анимационный фильм.

«Стеклодув» рассказывает о мастерстве, любви, сложных отношениях между людьми и войне. Действие происходит в стране, похожей на Пакистан.

По словам Усмана, это антивоенный фильм, который рассказывает историю взросления двух детей из разных слоёв общества.

[Усман Риаз, художник-мультипликатор]:

«В итоге всегда страдают люди, втянутые в военный конфликт. И неважно, кто победил. <…> Я хотел передать те неуверенность и тревогу, которые преследовали меня в детстве в Пакистане, где происходило много войн и конфликтов». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мальчик-стеклодув появился в мультфильме не случайно. Усман в детстве побывал на острове Мурано – родине венецианского стекла. Прекрасный процесс создания хрупких изделий мультипликатор решил запечатлеть в анимационной истории.

При создании мультфильма Усману не с кем было посоветоваться, поэтому он ездил в Японию и консультировался там.

Премьера «Стеклодува» состоялась этим летом на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси во Франции. Позже мультфильм увидели пакистанцы. Он, кстати, вышел на двух языках – урду и английском. Зрители хорошо приняли работу местного мультипликатора.

[зрительница]:

«Это очень трогательно. Изумительная работа. Анимация великолепная. Мы не ожидали, что всё будет так хорошо, ведь это первый анимационный фильм в Пакистане. Звуковое сопровождение замечательное, и музыка так завораживала, что мы не могли оторваться от экрана».

«Стеклодув» собрал в прокате в Пакистане почти 150 000 долларов. Студия надеется, что эта цифра значительно вырастет, когда мультфильм выйдет на большие экраны в других странах.

Короткая ссылка на эту страницу: