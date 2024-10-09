Ураган «Милтон» по пути на Флориду подтопил Кубу

По мере того как ураган «Милтон» движется в сторону американского штата Флорида, он уже вызвал подтопления..

По мере того как ураган «Милтон» движется в сторону американского штата Флорида, он уже вызвал подтопления на Кубе. Затоплен юг острова.

Это прибрежный город Батабано в провинции Маябеке. Здесь люди готовятся к тому, что ситуация может стать хуже.

[Хорхе Эмилио Педраса, рыбак]:

«Нужно следить за прогнозом погоды. Если есть лодка – закрепить её, а дома поднять вещи и оборудование куда-то повыше». [Альдо Кабрера, житель Батабано]:

«На прошлой неделе было хуже. Вода затопила весь город. Люди оказались в очень сложной ситуации. Сейчас они подготовились». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Питаемый тёплыми водами Мексиканского залива, «Милтон» стал третьим по скорости усиления штормом в истории Атлантики – из тропического шторма в ураган самой мощной пятой категории он перешёл менее чем за сутки. Скорость ветра в эпицентре достигает 270 километров в час.

В ближайшее время он должен ударить по густонаселённому западному побережью Флориды, жители которого ещё не пришли в себя после разрушительного урагана «Хелен». На этот раз разрушения тоже могут быть катастрофическими. Ожидаются также отключения электроэнергии, которые могут продлиться несколько дней.

Это прибрежный город Форт-Майерс. Люди готовятся, пытаясь обезопасить своё имущество и бизнес.

Многие эвакуируются. Свои дома уже покинули 5,5 миллионов человек.

[житель Форт-Майерса]:

«Мы остались здесь во время «Иэна» и буквально наблюдали, как с дома срывает крышу, что нас потрясло. Так что на этот раз мы будем немного в большей безопасности». [житель Форт-Майерса]:

«Я мог бы остаться и рискнуть. Я знаю людей в нашем районе, которые не эвакуируются, но я подумал, что просто устрою себе небольшой отпуск. Надеюсь, когда вернусь, мой дом будет на месте». [житель Форт-Майерса]:

«Да, я видел приказ об эвакуации. Я в высотном здании в центре города, так что мне довольно комфортно. Я запасся едой и прочим, так что собираюсь это пережить».

В настоящее время ураган «Милтон» движется на северо-восток со скоростью 17 километров в час.

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