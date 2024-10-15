Австралийские аборигенки по рецептам предков делают лекарственные средства

Австралийская аборигенка Тамара измельчает растения с помощью камня в лаборатории недалеко от городка Алис-Спрингс. Так делали..
Дата загрузки: 2024-10-15
Австралийская аборигенка Тамара измельчает растения с помощью камня в лаборатории недалеко от городка Алис-Спрингс. Так делали и её предки.
Девушка готовит целебный бальзам «Ирмангка». Это лекарственное средство буш-медицины аборигенов. Буш – это малонаселённые земли, покрытие кустарниками и низкорослыми деревьями.
Такой бальзам особенно любила бабушка Тамары.
[Тамара Стюарт, сотрудница компании Bush Balm]:
«Раньше я каждый день после работы приносила бабушке средство буш-медицины».
В этом году бабушка умерла от почечной недостаточности. Теперь работа Тамары обрела символический смысл. Она посвящает её памяти бабушки.
[Тамара Стюарт, сотрудница компании Bush Balm]:
«Она всегда гордилась мной и хотела, чтобы я шла только вперёд».
По словам Тамары, бальзам можно использовать для облегчения боли в суставах и мышцах, а также при симптомах простуды и гриппа.
На маленьком предприятии под руководством девушки работают ещё два человека. Лекарственные средства продают в местном магазине и через Интернет.
[Эмма Коллард, менеджер компании Bush Balm]:
«Теперь мы рассылаем продукцию повсюду. Например, отправляем лекарства буш-медицины во Францию, в Америку и Великобританию, а также в разные штаты Австралии и даже в некоторые очень отдалённые места».
Бальзамы также дарят аборигенам с больными почками, которые лечатся в больницах вдали от дома.
Ну а Тамара хочет и дальше обучать юных коренных жительниц делать лекарства на травах, чтобы сохранить знания предков.
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