Австралийские аборигенки по рецептам предков делают лекарственные средства

Австралийская аборигенка Тамара измельчает растения с помощью камня в лаборатории недалеко от городка Алис-Спрингс. Так делали..

Австралийская аборигенка Тамара измельчает растения с помощью камня в лаборатории недалеко от городка Алис-Спрингс. Так делали и её предки.

Девушка готовит целебный бальзам «Ирмангка». Это лекарственное средство буш-медицины аборигенов. Буш – это малонаселённые земли, покрытие кустарниками и низкорослыми деревьями.

Такой бальзам особенно любила бабушка Тамары.

[Тамара Стюарт, сотрудница компании Bush Balm]:

«Раньше я каждый день после работы приносила бабушке средство буш-медицины». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году бабушка умерла от почечной недостаточности. Теперь работа Тамары обрела символический смысл. Она посвящает её памяти бабушки.

[Тамара Стюарт, сотрудница компании Bush Balm]:

«Она всегда гордилась мной и хотела, чтобы я шла только вперёд».

По словам Тамары, бальзам можно использовать для облегчения боли в суставах и мышцах, а также при симптомах простуды и гриппа.

На маленьком предприятии под руководством девушки работают ещё два человека. Лекарственные средства продают в местном магазине и через Интернет.

[Эмма Коллард, менеджер компании Bush Balm]:

«Теперь мы рассылаем продукцию повсюду. Например, отправляем лекарства буш-медицины во Францию, в Америку и Великобританию, а также в разные штаты Австралии и даже в некоторые очень отдалённые места».

Бальзамы также дарят аборигенам с больными почками, которые лечатся в больницах вдали от дома.

Ну а Тамара хочет и дальше обучать юных коренных жительниц делать лекарства на травах, чтобы сохранить знания предков.

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